La primogénita del rey Felipe VI y la reina Letizia tendrá una jornada de bienvenida para empezar su vida universitaria

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La princesa Leonor está a punto de comenzar su nueva etapa en la universidad. La heredera al trono estudiará el grado de Ciencias Políticas en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III. Según informa 'Semana', la primogénita del rey Felipe VI y la reina Letizia tendrá una jornada de bienvenida donde se asesora a los alumnos en materia de actividades culturales, deportivas y bienestar emocional.

Esta jornada se realiza en las universidades para que los estudiantes conozcan a sus compañeros, disfruten y se puedan sentir integrados en el campus. El año pasado, la Universidad Carlos III contó con música en directo y la finalista del concurso universitario, Cuca, ofreció un concierto.

Desde una paella al aire libre hasta una gymkana

Esta jornada contó en 2025 con varias experiencias como una paella al aire libre, minipartidos de baloncesto en silla de ruedas e incluso una gymkana con premios. Es un divertido día en el que profesores y alumnos comparten sus impresiones sobre el campus. Los alumnos pueden hacer un recorrido por la universidad para familiarizarse con las aulas o participar en talleres de moda sostenible, tecnología o baile, entre otros. Así, la radio del centro abandona el estudio y sale al campus para realizar los directos.

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El próximo 10 de julio, Leonor finalizará sus estudios castrenses después de haber pasado por la Escuela General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. La heredera al trono estudió el Bachillerato Internacional en el internado UWC Atlantic de Gales.

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Ahora, Leonor volverá a vivir en Madrid después de estar formándose fuera de casa. El campus de Getafe de la Universidad Carlos III se encuentra situado aproximadamente a 25 kilómetros del Palacio de la Zarzuela, a tan solo 20 minutos en coche.

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Leonor estudiará el grado de Ciencias Políticas

La princesa de Asturias ha escogido el grado de Ciencias Políticas, una titulación enfocada en el acceso a la administración pública y el análisis político como salidas profesionales. El grado busca formar especialistas y profesionales que analicen la política en toda su complejidad y lo hagan desde el rigor.

"A través de una sólida base de conocimientos esenciales, habilidades y destrezas en el área de Ciencias Políticas y Administración, se propicia el conocimiento crítico de estudiantes y el interés por el análisis político en contextos nacionales e internacionales", señalan a través de su web.