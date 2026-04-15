Sergio Delgado 15 ABR 2026 - 19:00h.

En los últimos años, las administraciones públicas han desplegado distintos planes para fomentar la movilidad sostenible: recogemos las principales ayudas estatales y regionales

Programa Auto+, la nueva ayuda para coches eléctricos: ¿es compatible con otras autonómicas o municipales?

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En los últimos años, las administraciones públicas han desplegado distintos planes para fomentar la movilidad sostenible, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y acelerar la transición energética.

Entre estos programas destaca el Plan MOVES III, que sigue siendo la principal herramienta estatal para incentivar la compra de vehículos eléctricos.

Sin embargo, más allá del conocido Plan Auto+, existen otras ayudas económicas, tanto a nivel nacional como regional, que pueden complementar o facilitar la adquisición de este tipo de automóviles.

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El Plan MOVES III sigue siendo la principal ayuda estatal

El programa más importante a escala nacional es el Plan MOVES III, que continúa siendo la referencia para quienes quieren adquirir un vehículo eléctrico en España. Este plan establece subvenciones directas que pueden reducir notablemente el precio final del automóvil.

Actualmente, el programa contempla una ayuda de 4.500 euros para la compra de vehículos eléctricos cuyo precio antes de impuestos no supere los 45.000 euros. En el caso de que el comprador entregue para desguace un coche con más de siete años de antigüedad, la subvención puede incrementarse hasta los 7.000 euros.

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Además, los fabricantes o concesionarios están obligados a aplicar un descuento adicional de 1.000 euros en el momento de la compra, lo que incrementa aún más el ahorro final para el comprador.

El programa también incluye incentivos adicionales en determinados casos. Las ayudas pueden aumentar un 10% si el vehículo se destina a servicios de taxi o VTC, si el comprador reside en municipios de menos de 5.000 habitantes o si el beneficiario tiene movilidad reducida.

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Programas regionales que complementan las ayudas estatales

Además de las subvenciones estatales, algunas comunidades autónomas han desarrollado sus propios programas de incentivos para fomentar la electrificación del parque automovilístico.

Navarra es uno de los territorios que ha puesto en marcha un plan específico. El programa Tximista Auto cuenta con un presupuesto de 4,7 millones de euros destinado a incentivar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

En este caso, las ayudas pueden alcanzar hasta 5.500 euros para la compra de automóviles eléctricos y hasta 3.000 euros en el caso de híbridos enchufables. A diferencia de otros programas, este plan no contempla bonificaciones adicionales por el achatarramiento de vehículos antiguos.

Además, el gobierno navarro permite aplicar deducciones fiscales en el IRPF tanto por la compra de vehículos eléctricos como por la instalación de puntos de recarga domésticos.

Madrid mantiene su propio plan de incentivos

La Comunidad de Madrid también dispone de su propio programa de ayudas, denominado Plan Mueve Madrid. Esta iniciativa está dirigida a fomentar la renovación del parque automovilístico mediante la retirada de vehículos más contaminantes.

Para acceder a estas ayudas es obligatorio entregar para desguace un vehículo de categoría M1 o N1 que carezca de distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico. Este requisito busca retirar de circulación los automóviles más antiguos y contaminantes.

El programa contempla subvenciones para la compra de vehículos eléctricos y estará vigente, según la información publicada por la administración regional, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, el plan permite recibir ayudas incluso si se realiza el achatarramiento sin adquirir inmediatamente un vehículo nuevo, una medida que busca reducir las emisiones del parque automovilístico.

Galicia y La Rioja también impulsan la electrificación

Otras comunidades autónomas han desarrollado iniciativas propias con distintos niveles de ayuda económica. Galicia, por ejemplo, lanzó a principios de 2026 el programa Renova O Teu Vehículo, que estará activo hasta el 30 de septiembre o hasta que se agoten los fondos disponibles.

En este caso, las ayudas pueden alcanzar un máximo de 4.600 euros, aunque la cuantía final depende de varios factores, como los descuentos ofrecidos por los concesionarios participantes o si el comprador pertenece a una familia numerosa.

Para acceder al programa es obligatorio retirar un vehículo antiguo de las categorías M1 o N1 que tenga al menos diez o cinco años de antigüedad respectivamente.

La Rioja también ofrece incentivos económicos para renovar el parque automovilístico. En este caso, la ayuda es de 2.500 euros por beneficiario y vehículo, siempre que el precio del automóvil no supere los 60.000 euros.

Ayudas para instalar puntos de recarga domésticos

Además de los incentivos destinados a la compra del vehículo, las administraciones públicas también ofrecen subvenciones para la instalación de puntos de recarga en viviendas particulares o garajes comunitarios.

Estas ayudas están orientadas a facilitar la infraestructura necesaria para utilizar un coche eléctrico en el día a día. En la mayoría de los casos, el Estado subvenciona hasta el 70% del coste de la instalación antes de impuestos.

En municipios de menos de 5.000 habitantes, el porcentaje puede aumentar hasta el 80%, lo que supone un incentivo adicional para fomentar la movilidad eléctrica en zonas rurales.

El importe máximo que puede recibir un beneficiario para instalar un cargador suele situarse en torno a los 5.000 euros por expediente.

Los coches eléctricos más asequibles del mercado

El crecimiento de las ayudas públicas coincide con la llegada al mercado de modelos eléctricos cada vez más asequibles. Entre los vehículos más económicos disponibles actualmente se encuentran el Dacia Spring, con un precio aproximado desde 19.900 euros, el Renault Twingo E-Tech, que parte de unos 24.500 euros, o el MG ZS EV, cuyo precio se sitúa alrededor de los 29.480 euros.

Otros modelos populares son el Nissan Leaf, disponible desde unos 30.600 euros, o el Fiat 500e, que parte aproximadamente de los 30.785 euros.