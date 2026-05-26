Mabel Cupet Sevilla, 26 MAY 2026 - 06:30h.

El matrimonio dirige Tempus Ferri, un taller especializado en la fabricación artesanal de armaduras, espadas y trajes históricos para cine, recreaciones y centros culturales

Desde Valderrubio elaboran piezas inspiradas en distintas épocas históricas combinando técnicas tradicionales de forja con tecnología moderna y un exhaustivo trabajo de documentación

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Entrar en el taller de Eugenio Raimundo y Patricia Fernández, en la localidad granadina de Valderrubio, es encontrarse con un espacio donde la artesanía y la historia conviven en cada rincón. Entre el sonido del metal y el olor a forja, este matrimonio ha convertido su proyecto, Tempus Ferri, en un referente nacional en la fabricación de armas, armaduras, trajes de época y elementos históricos destinados al cine, la divulgación cultural y la recreación histórica.

Desde este pequeño municipio de la Vega de Granada salen piezas que viajan a rodajes internacionales, festivales de cine, centros de interpretación y eventos especializados en recreaciones de época. Un trabajo que combina precisión histórica, oficio artesanal y una notable carga de investigación. Y que desarrollan día a día con pasión “un día normal pero rodeado de historia” como nos cuenta el propio Eugenio.

Un taller entre la historia y la fantasía

Tempus Ferri se ha especializado en la elaboración de piezas que abarcan un amplio periodo histórico, desde la Antigüedad romana hasta el siglo XVII. Cada encargo comienza con un proceso exhaustivo de documentación en el que se consultan fuentes museísticas y bibliográficas, como la Real Armería o el Museo Metropolitano de Nueva York, además de estudios especializados en armamento antiguo. Un trabajo conjunto como cuenta Eugenio “entre los dos desarrollamos los encargos”, con un resultado espectacular.

El objetivo es lograr reproducciones lo más fieles posible en formas, materiales y técnicas de fabricación. Aun así, el taller también desarrolla piezas de carácter fantástico o creativo, adaptadas a las necesidades de cada producción o cliente, especialmente en el ámbito audiovisual.

Artesanía para cine y recreación histórica

En su catálogo figuran espadas, escudos, armaduras, mazas, hachas, cinturones y otros elementos vinculados al equipamiento militar histórico. Algunas de estas piezas han sido utilizadas en producciones cinematográficas, documentales y eventos internacionales, llegando incluso a festivales como el de Cannes.

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El taller también participa de forma habitual en recreaciones históricas y actividades de rol en vivo, donde la verosimilitud del vestuario y el armamento resulta esencial para la ambientación.

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Eugenio nos destaca una armadura grabada que era una reproducción de un noble francés, de mediados del siglo XVI. La recreación de un belén viviente en Portugal, al que dedicaron tres meses y donde se encargaron de realizar toda la escenografía y el atrezo de los personajes, con una productora inglesa.

También ha trabajado para ferias importantes, como una exposición de 15 trajes, reproducciones del siglo XVI para el ayuntamiento de palos de la Frontera, en Huelva: “Este fue un trabajo muy chulo que aún siguen expuestos en la casa museo”.

Técnica tradicional e innovación

El trabajo del taller combina procesos tradicionales como el martillado, la forja y el modelado del metal con herramientas contemporáneas de diseño, entre ellas el prototipado en tres dimensiones. Esta mezcla permite desarrollar piezas con mayor precisión antes de su fabricación definitiva.

Además, la singularidad del oficio ha llevado al propio equipo a diseñar y construir parte de su maquinaria, ante la inexistencia en el mercado de herramientas específicas para este tipo de producción artesanal.

Del taller al sector audiovisual

La actividad de Tempus Ferri ha encontrado un importante desarrollo en el ámbito audiovisual. El taller ha colaborado en documentales, películas y proyectos de ficción, aportando piezas diseñadas específicamente para recrear distintas épocas históricas.

Entre sus trabajos destacan además colaboraciones en producciones relacionadas con Alfonso X el Sabio o el Camino Español, así como su participación en el teaser de “Capitán Trueno” y en proyectos audiovisuales de carácter histórico y fantástico junto a distintas productoras.

Una historia que empieza en 1994

El origen del proyecto como nos cuenta Eugenio se remonta a 1994, cuando la necesidad de reproducir piezas históricas inexistentes en el mercado llevó a su fundador a crear un pequeño taller artesanal en Huelva, de donde es natural. Aquella iniciativa fue evolucionando con los años hasta convertirse en un equipo especializado en recreación histórica, que hoy trabaja desde Valderrubio.

Eugenio que antes de dedicarse a la herrería de manera profesional trabajaba como educador social para proyectos con la junta de Andalucía, decidió tras la pandemia, “me lie la manta a la cabeza”, emprender un nuevo camino.

La experiencia acumulada, la formación constante y la colaboración entre perfiles artesanos han permitido consolidar una marca que combina tradición, técnica y funcionalidad en cada pieza.

Desde la Vega de Granada, Tempus Ferri continúa ampliando un oficio que une investigación histórica, artesanía y cultura visual en un mismo espacio de trabajo.