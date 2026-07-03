Buenas noticias para el sector, ya que las ventas en nuestro país continúan al alza y sitúan a junio como el segundo mes con más matriculaciones de 2026, con un aumento del 7,8% respecto a junio del año pasado

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Las ventas de turismos continúan en crecimiento en junio, que se consolida como el segundo mes con mayor registro de 2026. En el mes se alcanzaron 128.426 nuevas ventas, lo que representa un aumento del 7,8% respecto a junio del año pasado. Por cuarto mes consecutivo se superan los 100.000 turismos vendidos, con volúmenes similares a las cifras prepandemia en 2019, un dato alentador. Además, en el acumulado de los seis primeros meses de 2026 se alcanzan las 647.711 unidades, un 6,2% más que el primer semestre de 2025. Descubre los tres coches más vendidos en España en junio de 2026, tres turismos que dan de qué hablar.

Dacia Sandero

El Dacia Sandero es el turismo más vendido en España en el mes de junio (4.288 unidades vendidas) y en lo que llevamos de año, enero-junio, con 18.540 matriculaciones. El Dacia Sandero es un coche urbano y económico de 5 plazas, que actualmente ya va por su tercera generación. El utilitario mide 4,088 metros de largo, 1,499 de alto y 2,007 metros de ancho, tiene un maletero de 328 litros y está disponible con etiqueta C o ECO. El Dacia Sandero cuenta con al menos ocho asistentes a la conducción y, en el interior, lo que más impresiona es su pantalla central de 10 pulgadas y el cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas.

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El Dacia Sandero está disponible en tres versiones y con diferentes motorizaciones. La versión Essential está con motor gasolina de 100 CV, caja de cambios manual y etiqueta C desde 14.490 euros. La versión Expression cuenta con tres motorizaciones. Una con motor gasolina de 100 CV, etiqueta C y caja de cambios manual, otra con carburante GLP, 120 CV, caja de cambios manual y etiqueta ECO, que cuestan desde 15.490 euros. También en la versión Expression existe la opción Eco-G 120 AUTO, con carburante GLP, 120 CV, caja de cambios automática y etiqueta ECO, desde 17.090 euros. Por último, la versión Journey está disponible con dos motorizaciones: Una desde 16.490 euros con carburante GLP, 120 CV, caja de cambios manual y etiqueta ECO. Y otra con motor Eco-G 120 Auto de 120 CV, carburante GLP, caja de cambios automática y etiqueta ECO desde 18.090 euros. Además, el Dacia Sandero también tiene una variante crossover desde 15.890 euros con motor gasolina o GLP y etiqueta C o ECO.

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Seat Ibiza

El Seat Ibiza es el segundo turismo más vendido en junio de 2026 en España (3.404 unidades vendidas) y en lo que llevamos de año, enero-junio, con 15.786 matriculaciones en total. El Seat Ibiza es un utilitario del segmento B, que se encuentra en su quinta generación, presentada en 2017 y actualizada en 2025. La firma española lleva fabricando el Ibiza desde 1984. El Seat Ibiza mide 4,070 metros de largo, 1,78 de alto y 1,447 metros de ancho, tiene un maletero de 355 litros y está disponible solamente en etiqueta C. Además, cuenta con al menos 10 ADAS y cinco estrellas en la calificación Euro NCAP. El Seat Ibiza tiene un carácter expresivo y elegante, con un interior renovado y acogedor.

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El Seat Ibiza está disponible en tres versiones y con cuatro diferentes motorizaciones. En la versión más asequible, Ibiza+, monta un motor 1.0 MPI de 80 CV, con caja de cambios manual de 5 velocidades y cuesta desde los 15.390 euros. La versión Style se puede adquirir en cuatro motorizaciones. La más barata con el motor 1.0 MPI de 80 CV, caja manual de 5 velocidades, desde los 16.500 euros. También está con motor 1.0 TSI de 95 CV, caja de cambios manual de 5 velocidades, desde 17.950 euros. Otra opción con motor 1.0 TSI de 115 CV, caja de cambios manual de 6 velocidades, desde los 19.120 euros. Y por último, con motor 1.5 TSI de 150 CV, caja de cambios automática de 7 velocidades, desde los 22.972 euros.

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El Seat Ibiza FR, la versión con acabado deportivo, está disponible con tres motorizaciones y como todos los modelos del Seat Ibiza, con etiqueta C: Motor 1.0 TSI de 115 CV, con caja de cambios manual de 6 velocidades, desde 20.550 euros. Otra con motor 1.0 TSI de 115 CV, caja de cambios automática de 7 velocidades, desde los 21.850 euros. Y la versión más cara del Seat Ibiza sería el FR con motor 1.5 TSI de 150 CV, caja de cambios automática de 7 velocidades, que son desde los 24.392 euros.

Peugeot 2008

El Peugeot 2008 es el tercer coche más vendido en junio de 2026 en España (2.535 unidades vendidas) y en lo que llevamos de año, enero-junio, es el cuarto con 12.951 matriculaciones en total. El Peugeot 2008 es un SUV del segmento B, fabricado por la firma francesa desde 2013, que actualmente comercializa la segunda generación, renovada en 2023. El Peugeot 2008 mide 4,304 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,55 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,605 metros y un maletero de 434 litros. Está disponible con motores de gasolina, híbridos y eléctricos, por lo que puede lucir las etiquetas medioambientales C, ECO y CERO de la DGT. Además, cuenta con un completo paquete de asistentes a la conducción (ADAS) y obtuvo cinco estrellas Euro NCAP. Destaca por su diseño SUV, el puesto de conducción Peugeot i-Cockpit y un elevado nivel tecnológico.

El Peugeot 2008 está disponible en tres acabados: Style, Allure y GT, con diferentes motorizaciones de gasolina, híbridas y eléctricas. La versión de acceso Style puede elegirse con un motor gasolina PureTech de 100 CV, asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades y con etiqueta C, desde 25.290 euros. También está disponible con el motor Hybrid de 145 CV, asociado a una caja de cambios automática, con etiqueta ECO, desde 29.090 euros. Y además puede adquirirse su versión eléctrica. El E-2008 cuenta con motor eléctrico de 136 CV, etiqueta CERO y un precio desde 35.590 euros.

El acabado Allure está disponible con el motor PureTech de 100 CV, caja manual de 6 velocidades y etiqueta C, desde 27.090 euros. También puede elegirse con el motor Hybrid de 145 CV, caja de cambios automática y etiqueta ECO, desde 30.890 euros, y la versión eléctrica E-2008 de 156 CV, con batería de 54 kWh y etiqueta CERO, que parte desde los 39.090 euros. La versión GT, la más equipada y de carácter más deportivo, puede configurarse con el motor Hybrid de 145 CV, caja de cambios automática y etiqueta ECO, desde 33.290 euros. También está disponible en versión eléctrica, el E-2008 de 156 CV, etiqueta CERO y desde 41.590 euros.