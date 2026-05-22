Dejar el coche sobre las nubes o sobre un antiguo campamento templario, es posible gracias a los aparcamientos más raros del mundo

Desde párkings en medio del mar hasta aparcar sobre las nubes o sobre un antiguo campamento templario, según los expertos en movilidad de EasyPark

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Aparcar se ha convertido en una pesadilla para muchos conductores que intentan encontrar un hueco para su coche en grandes ciudades. Buscar un sitio para poder aparcar el coche o la moto es casi una misión imposible en grandes urbes como Madrid y Barcelona. Por eso, cada vez son más habituales los recursos y las opciones que desarrollan grandes empresas para que los conductores puedan dejar su automóvil a buen recaudo y no pierdan más tiempo de la cuenta.

En los últimos años, las ideas que han desarrollado estas empresas de parking han sorprendido debido a su peculiaridad y a su singularidad. ¿Te imaginas aparcar tu coche en una isla flotante, dentro de una torre giratoria o en un edificio que parece una montaña? Los expertos en movilidad de EasyPark, el principal proveedor de soluciones inteligentes de aparcamiento y movilidad en Europa, han recopilado ocho de los aparcamientos más insólitos del planeta. Desde soluciones futuristas, hasta aparcamientos en rascacielos u obras de arte arquitectónicas; aparcar puede ser una experiencia única.

Un aparcamiento flotante en medio del mar

Situado en una isla artificial en la bahía de Tokio, Umihotaru es un aparcamiento que forma parte de la autopista Aqua-Line. Ofrece vistas panorámicas del océano y cuenta con tiendas y restaurantes, convirtiéndose en una atracción turística flotante en medio del mar.

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Torres futuristas para almacenar coches

En Wolfsburg, Volkswagen dispone de dos grandes torres de cristal de 48 metros de altura y 20 pisos que funcionan como almacenes automatizados para vehículos nuevos. Los coches son transportados mediante un sistema robótico que los coloca en su lugar sin intervención humana.

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Una fusión de cultura y aparcamiento

Este aparcamiento en Miami Beach es considerado una obra maestra arquitectónica al fusionar espacios abiertos y estructuras esculturales que, además de cumplir con su función de aparcamiento para más de 300 vehículos, lo ha convertido en un centro que alberga eventos sociales y culturales, redefiniendo el concepto de estacionamiento de una forma artística y tratando de dejar atrás la imagen de parkings fríos.

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Aparcar dentro de una 'montaña'

En Copenhague, existe un edificio planificado como si fuese una montaña artificial donde las viviendas se sitúan sobre un aparcamiento escalonado con capacidad para 480 coches y que simula una montaña. Cada apartamento tiene su propio jardín en la azotea del vecino inferior, fusionando naturaleza y urbanismo.

Aparcar sobre un antiguo campamento templario

¿Te imaginas qué diría un templario si viese un coche en su campamento? Suena raro pero, en Lyon, es posible aparcar sobre un terreno con historia templaria. Este moderno aparcamiento se construyó donde antiguamente existía una comandancia de los Caballeros Templarios, antes de ser ocupada por monjes celestinos en el siglo XV.

En la planta baja destaca una instalación artística que utiliza espejos móviles para crear efectos visuales que dan una visión “caleidoscópica” del interior. Así, historia y modernidad se fusionan en uno de los estacionamientos más curiosos de Europa.

El aparcamiento automatizado más grande del mundo

Con capacidad para 2.314 vehículos, este aparcamiento en Kuwait es completamente automatizado. Los coches son transportados y almacenados sin necesidad de conductores, utilizando sistemas robóticos de última generación. Ostenta el Guinness World Record al aparcamiento automatizado más grande del mundo.

Un parking itinerante sobre un barco

Ubicado en el puerto de Gotemburgo, este aparcamiento rompe todos los moldes: se trata de un barco en el que, en su azotea, no solo se aparcan coches, sino que también funciona un bar al aire libre con vistas panorámicas. Conocido como "Parkeringshuset Bar", tiene capacidad para 400 vehículos y puede desplazarse como parking itinerante. Además, es un espacio híbrido entre infraestructura urbana y punto de encuentro social.

Aparcar por encima de las nubes

Este rascacielos de 60 pisos en Miami es famoso por su sistema de ascensores para automóviles llamado "Dezervator". Este mecanismo permite a los residentes entrar en sus domicilios sin necesidad de bajarse del coche, aunque estas viviendas se encuentren por encima de las nubes. El coche es la propia llave del apartamento y se integran en la unidad residencial separados tan solo por un cristal que pueden albergar hasta 11 vehículos cada una.

Herramientas que facilitan el aparcamiento a los conductores

Sin embargo, aparcar es mucho más sencillo de lo que puede parecer viendo estos ejemplos. Existen aplicaciones como EasyPark que se han convertido en una solución tecnológica que facilita el proceso de aparcamiento en ciudades de todo el mundo.

Con su aplicación, los conductores pueden encontrar y pagar por estacionamiento de manera sencilla, evitando la necesidad de buscar parquímetros o llevar efectivo.

Además, EasyPark permite extender o finalizar el tiempo de estacionamiento de forma remota, brindando flexibilidad y control total al usuario