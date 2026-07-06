Iván Sevilla 06 JUL 2026 - 05:30h.

"Es una medida histórica para que moverse por El Puerto sea más fácil, más cómodo y sin coste", aseguró el alcalde Germán Beardo

El anuncio coincide con las numerosas quejas de usuarios por "el calor" que pasan dentro de los autobuses actuales

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CádizLos autobuses urbanos serán gratuitos a partir del primer día de septiembre para los vecinos de El Puerto de Santa María (Cádiz) tras el anuncio que hizo el alcalde Germán Beardo el 30 de junio.

Considerando esta medida como "histórica", adelantó que el objetivo de la misma es "que nadie deje de usar el transporte público por motivos económicos". Así que todos los usuarios podrán subirse sin pagar.

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Aunque quizás el coste del servicio no sea el hándicap que está llevando este verano a las numerosas quejas que los residentes y veraneantes llevan manifestando desde que subieron las temperaturas.

Lo avanzado por parte del ayuntamiento portuense coincide justo con la indignación de los que utilizan los autobuses en estas fechas calurosas. "¿Se ha montado en uno sin aire acondicionado?", le pregunta un vecino al regidor.

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"Sin aire, es inhumano, de vergüenza", asegura una usuaria

"Y mientras tanto a pasar calor", expresa Cayetana acerca de lo que tienen que soportar durante los trayectos. "Hombre, aparte de gratis, un abanico y una botella de agua", reclama con ironía otro residente en el municipio.

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Mili insiste en lo mismo con su testimonio: "Te invitamos a que te montes en uno, los pobres trabajadores también sin aire, es inhumano, de vergüenza, que llevo cogiendo el bus dos años y sé lo que digo".

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Lourdes, otra vecina, reclama "que pongan autobuses en condiciones" e Isabel insiste en que "estén preparados" para ofrecer una mayor comodidad a quienes se suben a ellos, sobre todo en verano.

Un ejemplo de esta situación la compartió con un vídeo el 29 de junio Manuel Jesús, comentando: "Ahora mismo son las 15:39 horas y estoy en un asadero de pollo urbano, es insoportable".

En otoño estará el contrato con nuevos autobuses, según el consistorio

Ante todo esto que denuncian los vecinos de El Puerto de Santa María, el regidor confirmó que en otoño estará listo el nuevo contrato con los nuevos autobuses que renovarán la flota por completo.

Germán Beardo señaló que su deseo es que "moverse" por la localidad gaditana "sea más fácil, más cómodo y completamente gratis, lo que supone invertir directamente en la calidad de vida" de los ciudadanos.

Su idea es "convertir al transporte público en una alternativa aún más accesible, eficiente y sostenible para los desplazamientos por la ciudad". Manifestó su compromiso "por la mejora de una movilidad con menos emisiones".

Desde su ejecutivo municipal apuntaron que continúan "trabajando en la licitación del nuevo servicio de autobús, que funcionará durante diez años" e incluso mejorará "las frecuencias y las rutas" de paso.

Cabe recordar igualmente que el consistorio anunció en abril de este 2026 el refuerzo del servicio con vehículos híbridos para momentos de máxima demanda como en verano.

23 autobuses modernos y reforma de infraestructuras

Destacó que estarían "equipados con aire acondicionado y sistema de pago mediante TPV, para abonar el billete directamente con una tarjeta bancaria dentro, agilizando el servicio y mejorando la experiencia del usuario".

Por entonces, también detalló que se incorporarán un total de 23 autobuses modernos una vez que esté acabado el contrato para el transporte urbano. Incluso el documento contempla reformar instalaciones e infraestructuras.

Incluyendo entre ellas las cocheras, los talleres y las dependencias auxiliares, así como la incorporación de mejoras laborales, sociales y salariales para la plantilla de empleados, acordadas con el comité de empresa.

El alcalde ya dijo en aquel anuncio que cuando entre en vigor el nuevo contrato, el servicio sería gratis para todos los portuenses: "Cumpliendo el compromiso de hacer del transporte público un servicio universal y accesible".

De momento, en estos meses estivales los usuarios todavía tendrán que esperar hasta que estén operativos los nuevos vehículos híbridos y eléctricos, en condiciones adecuadas a los actuales tiempos.