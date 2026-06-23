Pequeños gestos y detectar posibles averías a tiempo puede marcar la diferencia entre viajar con comodidad o sufrir las altas temperaturas dentro del vehículo

Muchos coches están fallando más con el calor extremo por una misma razón, según los mecánicos

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El verano y el calor ya están aquí. Con las altas temperaturas debemos extremar precauciones, ya que el Ministerio del Interior y la DGT alertan sobre la fatiga al volante. Además, es fundamental revisar el aire acondicionado del coche para garantizar su correcto funcionamiento. Te explicamos cómo ponerlo a punto, qué elementos debes comprobar y los errores que debes evitar para mantener el habitáculo fresco durante el verano.

Llega el verano, altas temperaturas y los viajes a otros destinos para desconectar. Debes tener cuidado porque el calor extrema afecta negativamente a la conducción, al vehículo y a la carretera, lo que puede desembocar en un percance al volante. Según el Ministerio del Interior, con fatiga, el riesgo de sufrir un accidente de tráfico aumenta en más del 20%. Además, el cansancio y la somnolencia se encuentran entre las causas principales de los siniestros mortales en las carreteras de nuestro país.

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Revisar el filtro del coche es clave

Para afrontar este calor y que no sufras las altas temperaturas en tu coche, es muy importante revisar el aire acondicionado. Para ello, una de las partes más importantes es comprobar el filtro del habitáculo. Este elemento se encarga de filtrar las partículas y los contaminantes del aire exterior para garantizar una mejor calidad del aire en el habitáculo del vehículo. Si el aire sale con poca fuerza o de manera irregular, es posible que el sistema esté bloqueado por grasa u otras partículas, lo que afecta a su funcionamiento.

El filtro del habitáculo puede estar obstruido debido a la acumulación de polvo, polen y otras partículas de suciedad con el paso del tiempo. Cuando se satura, el flujo de aire disminuye e incluso pueden aparecer malos olores. Para ello, lo más recomendable es cambiar el filtro del habitáculo, una operación sencilla y económica, que se aconseja realizar cada 12.000 o 20.000 kilómetros, o como máximo una vez al año.

¿Cómo puedes recargar el aire acondicionado de tu vehículo?

El aire acondicionado puede no funcionar por la fuga de gas. Esto puede ser porque las canalizaciones están agrietadas, el radiador del evaporador dañado, porque el filtro del aire esté muy sucio o por el propio compresor. Es importante saber si el gas del sistema de climatización se ha acabado, porque entonces no funcionará correctamente. Si el aire no sale frío o lo hace con poca potencia, deberás recargar el gas del aire acondicionado de tu coche. Lo normal es hacerlo cada dos años aproximadamente, pero si lo haces con más frecuencia, lo mejor es que vayas al mecánico para que compruebe si hay alguna fuga importante en el circuito.

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Se recomienda llevar el coche a un taller para recargar el gas del aire acondicionado. Actualmente, se utilizan dos tipos de gases refrigerantes para el sistema de climatización, el R32 y el R1234YF. Pare recargar el aire acondicionado se necesita una máquina depresora para conectarla a través de una válvula de vacío que tiene el coche para succionar todo el contenido del circuito del sistema de climatización hasta crear el vacío. Aquí se revisa el estado del circuito, y con una ampolla de contraste, se comprueba si hay alguna fuga gracias a una lámpara ultravioleta.

Si hay alguna pieza dañada, se sustituye antes de empezar la recarga. Cuando se soluciona la fuga, se procede a la recarga de gas refrigerante para que el sistema vuelva a estar operativo. El tiempo de comprobación y la recarga suelen variar entre los 30 minutos y 1 hora. Si estás pensado en hacerlo tú, debes tener mucho cuidado ya que este gas es dañino para los ojos y la piel. Por eso lo más recomendable es que lo realice un profesional especializado.

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Además de una fuga de gas en el aire acondicionado del coche, puede haber otras razones por las que el sistema de climatización no funcione correctamente. Se recomienda revisar los fusibles, ya que pueden estar fundidos, y esto puede provocar que no funcione el circuito del aire acondicionado. Si el sistema de climatización no funciona, también puede deberse a los motores del aire acondicionado. Si estos ventiladores se estropean no pasará aire al habitáculo. Además, conviene comprobar que el compresor y el condensador funcionen correctamente, ya que podrían ser la causa de que el aire acondicionado no enfríe como debería.

Así puedes limpiar el aire acondicionado del coche

El problema del mal olor del aire acondicionado puede venir porque aparecen bacterias y hongos en el sistema de ventilación. Para solucionar este problema, tienes que limpiar el aire acondicionado del coche con unos productos desinfectantes en spray o espuma (también llamados limpiadores de aire acondicionado). La función de estos productos es limpiar todo el circuito del aire acondicionado del coche, tanto las canalizaciones, como las rejillas e incluso la bandeja del filtro.