Gonzalo Barquilla 09 JUL 2026 - 13:39h.

La Guardia Civil investiga un mensaje recibido por el novio de Patricia y rastrea móviles para esclarecer el doble crimen de Mijas

Una vecina de la madre y la hija muertas en Mijas, testigo de cómo una persona salió de la vivienda: "¡He visto los huesos, ayudadme!"

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La Guardia Civil sigue tratando de esclarecer el doble crimen de Mijas, en el que María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, fueron asesinadas a puñaladas en el interior de su vivienda de Las Lagunas antes de que alguien prendiera fuego al inmueble, presuntamente para eliminar pruebas. Entre las últimas líneas de investigación cobra fuerza un misterioso mensaje que recibió de madrugada Ángel, pareja de la joven, y que le llevó a acudir de inmediato al domicilio familiar.

Según fuentes de la investigación consultadas por 'El Español', el contenido de ese mensaje fue lo suficientemente inquietante como para que el joven se desplazara hasta la vivienda situada en la calle Tulipán. Al llegar, se encontró a María y Patricia tendidas en el suelo de la cocina, mientras el incendio ya se había iniciado y el humo invadía la casa. Fue entonces cuando comenzó a pedir ayuda a gritos a los vecinos.

Los investigadores consideran ahora ese mensaje y la actividad de los teléfonos móviles como piezas clave para reconstruir la secuencia del crimen. Mientras continúa abierta la investigación y no se descarta ninguna hipótesis, los agentes tratan de determinar quién estuvo con las víctimas durante sus últimas horas, qué ocurrió antes de que el fuego fuera presuntamente provocado para eliminar pruebas y, en última instancia, identificar al presunto autor del doble asesinato.

El mensaje que cambió la madrugada

Hasta ahora se conocía que fue la pareja de Patricia quien alertó de lo ocurrido tras encontrar los cuerpos en la vivienda durante la madrugada del miércoles. Sin embargo, las últimas informaciones incorporan un elemento hasta ahora desconocido: antes de desplazarse hasta la casa recibió ese mensaje que despertó sus sospechas y le hizo acudir de inmediato.

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Se desconoce el contenido del mensaje y quién lo envió, pero los investigadores consideran relevante este episodio para fijar la cronología de los hechos. Precisamente, uno de los objetivos es esclarecer en qué momento fueron asesinadas madre e hija y cuándo comenzó el incendio.

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Cuando Ángel llegó al domicilio, según la información disponible, las dos mujeres ya se encontraban en el suelo de la cocina y las llamas habían comenzado a propagarse. El joven intentó pedir ayuda a los vecinos para rescatarlas, aunque los servicios de emergencia únicamente pudieron certificar posteriormente el fallecimiento de ambas.

El rastreo de los móviles y el entorno sentimental, claves de la investigación

La Guardia Civil ha ampliado las pesquisas para reconstruir minuto a minuto las horas previas al doble crimen mediante el análisis de distintos teléfonos móviles relacionados con el caso. Entre ellos figuran los de María, Patricia, Ángel -pareja de la joven- y otras personas del entorno más cercano de la familia. Los agentes están estudiando tanto la actividad de estos dispositivos como su geolocalización para determinar dónde se encontraba cada uno antes de que el 112 recibiera el aviso del incendio, registrado a las 02:15 horas.

Al mismo tiempo, la investigación sigue centrada en el entorno sentimental de las dos víctimas. Los agentes continúan tratando de localizar a la expareja de María, que figura como el principal sospechoso y que, según las informaciones conocidas hasta el momento, cuenta con antecedentes por violencia de género sobre anteriores parejas. Los investigadores quieren comprobar cuál era su relación actual con la mujer y verificar dónde se encontraba durante las horas en las que se produjo el doble homicidio.

No obstante, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Además de la posible violencia de género, los agentes también analizan el entorno de Patricia, que estaba a punto de mudarse a Málaga para vivir con Ángel, así como otras hipótesis como una posible venganza, un conflicto personal o que una de las dos mujeres fuera una víctima colateral. Para reforzar las pesquisas se ha incorporado un equipo de la Policía Judicial de Málaga, mientras continúa la búsqueda de pruebas que permitan identificar al autor del crimen.

Así se desarrolló el crimen de María y Patricia en Mijas

La principal hipótesis de los investigadores mantiene que madre e hija fueron asesinadas con un arma blanca en el interior de la vivienda y que posteriormente alguien provocó un incendio con la intención de destruir pruebas. Las fuentes citadas apuntan a que en la cocina, donde aparecieron los cuerpos, se localizó un líquido inflamable que habría servido para iniciar el fuego.

Las primeras llamadas al servicio de emergencias se produjeron sobre las 02:15 horas, cuando varios vecinos alertaron de que salían llamas y humo del inmueble. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios.

Tras extinguir el incendio, los bomberos localizaron los cadáveres de María y Patricia. La autopsia ya ha sido practicada y los investigadores permanecen a la espera del informe toxicológico, mientras la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el doble crimen.