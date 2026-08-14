El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitará el Puesto de Mando del incendio en Niebla

El incendio de Niebla obliga a evacuar en Huelva y Sevilla: 700 personas permanecen lejos de sus hogares

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El incendio forestal que más preocupa es el de Niebla, en Huelva, que lleva una semana quemando hectáreas. La extinción del fuego, que sigue sin control, se ha ido complicando a causa de los pirocúmulos. El consejero andaluz de Emergencia, Antonio Sanz, a pesar de todo valora la evolución de favorable.

La zona norte está consolidada mientras en el sector sur el fuego se acerca a las viviendas. Una situación que se complica aún más con la formación de los pirocúmulos que moldean las condiciones meteorológicas a su antojo en el fuego. Pese a las dificultades, la previsión es favorable.

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El vicepresidente de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado así la evolución de las llamas en Niebla, que ya ha arrasado más de 31.000 hectáreas y cuyo dispositivo continúa en Situación Operativa 2 de emergencia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitará este viernes el Puesto de Mando del incendio en Niebla.

Sanz, ha explicado que, pese a las "dificultades" del incendio y al "cambio total de la aguja del reloj de todos los vientos" registrado durante la jornada, con "rachas muy potentes" y, sobre todo, "fenómenos convectivos con pirocúmulos y columnas convectivas que nos complican siempre las actuaciones", el dispositivo ha conseguido frenar el avance del fuego y evitar que rompiera la consolidación alcanzada la noche anterior en la zona norte. "Esta vez hemos conseguido ganarle la batalla.

Los pirocúmulos se han formado por el humo de los incendios con mucho poder calorífico y estas nubes siguen subiendo con mucho material encendido, que tras subir varios metros en la atmósfera terminan cayendo otra vez sobre la superficie complicando considerablemente la gestión de riesgos, al transportar material encendido que ha propiciado la extensión de este incendio forestal en Niebla, como han explicado los expertos.

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Al hilo de ello, Sanz ha destacado que, tras "una lucha muy potente" en la que han participado medios aéreos y mecanizados, así como efectivos desplegados sobre el terreno de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Infoca y los bomberos de Huelva, "se ha conseguido consolidar ya la zona norte".

El fuego de Niebla permanece activo y avanzando hacia las viviendas en en el sureste

El sector sureste permanece activo y el fuego ha alcanzado algunas zonas próximas a viviendas, donde han intervenido los equipos de extinción junto a los bomberos. Los trabajos realizados hasta el momento en estos puntos han dado un resultado "satisfactorio", según ha indicado el Consejería del ramo en una nota.

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Durante las próximas horas, van a continuar trabajando los 300 efectivos que tiene desplegados el Plan Infoca, con 13 autobombas y doce buldóceres (los medios aéreos se han retirado al caer la tarde). El dispositivo afronta una noche con una "elevada" carga de trabajo en el flanco este del incendio.

Si disminuye el viento, los equipos podrán intervenir sobre los focos secundarios y reforzar las líneas de defensa. En paralelo, continuarán las labores de consolidación del sector norte con maquinaria pesada, autobombas y efectivos de la UME.

También continúa la apertura y prolongación de líneas defensivas con maquinaria pesada entre Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas y en el eje del Camino de los Camellos. La UME ha avanzado unos cuatro kilómetros desde uno de los extremos, mientras que desde el otro se ha trabajado hasta los kilómetros 12 y 13.