Manuel Pimentel Almería, 11 AGO 2026 - 05:30h.

Un grupo de 26 universitarios pagó 14.719 euros por un paquete completo a Malta pero se dieron cuenta del engaño a una semana de salir de viaje

El responsable de la agencia de viajes se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por un presunto delito apropiación indebida

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Lo tenían todo preparado para celebrar su viaje de fin de curso a Malta, pero a una semana de coger el avión, unos estudiantes de la Universidad de Almería, se dieron cuenta de que algo olía mal.

Los hechos se remotan al 2019. La promoción del cuarto curso de Fisioterapia había organizado un viaje a Malta para disfrutar juntos de unas merecidas vacaciones tras acabar los duros examenes de fin de curso. El grupo de 26 alumnos universitarios empezaron a gestionar con una agencia de viajes un paquete completo con todo incluido rumbo a Malta.

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A principios de año, para organizar todo con antelación, los jóvenes contactaron con el gestor de la empresa turística a través de Whatsapp para concretar los detalles del plan que iban a contratar con la agencia.

Así, tal y como se deduce del Escrito de Acusación del ministerio fiscal, recogido por Europa Press, se perpetró una presunta estafa que dejó a los estudiantes sin viaje y sin casi 15.000 euros que pagaron por adelantado.

'Tirados' a una semana del viaje

Para formalizar la gestión y contratar el viaje, las víctimas abonaron poco a poco un importe total de 14.719 euros a dos cuentas corrientes indicadas por el agente de viajes.

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Sin embargo, cuando faltaban apenas siete días para partir, empezaron a extrañasrse ante el prolongado silencio del operador turístico, del que no tenían noticias.

Así que decidieron ponerse en contacto con los hoteles que creían haber contratado en el país de destino, llevándose la desagradable sorpresa de que no se había gestionado ningún trámite.

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Tres años de prisión

A partir de ese momento, el responsable de la empresa dejó de responder a las llamadas de los estudiantes tras haber cobrado anticipadamente el dinero para el viaje.

Los damnifgicados tampoco consiguerion localizarle en la sede de la agencia de viajes, que estaba cerrada permanentemente y que, además, consta la declaración de insolvencia de la referida agencia.

Ahora, seis años después de los hechos, la Audiencia Provincial de Granada juzgará este mes de septembre al empresario, para el que el ministerio fiscal pide tres años de cárcel acusado de un delito de apropiación indebida, por haberse quedado supuestamente con los casi 15.000 euros que pagaron los estudiantes, que se quedaron sin viaje de fin de curso.