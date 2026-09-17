Canarias, Extremadura y Aragón presentan los mayores porcentajes de suspensos en el examen

La DGT advierte del error de quitarse el cinturón antes de detener completamente el coche

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Nueve de cada diez conductores, es decir, más de 26 millones, suspendería hoy el examen teórico de conducir al cometer más de tres errores en las preguntas de un test actual, sobre todo en las cuestiones relacionadas con las motocicletas y las señales.

Es la principal conclusión de un estudio de la Fundación Línea Directa presentado este jueves tras someter a 1.700 conductores de toda España a este experimento, un examen teórico de conducir.

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Tras la prueba -30 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta y tres errores como máximo para aprobar- solo el 8% consiguió superar con éxito, un dato que, trasladado al total de automovilistas, supondría que más de 26 millones de conductores no aprobarían hoy el carné teórico, ha enfatizado Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa.

Los suspensos con más de 10 fallos

Según la prueba, un 8,1% aprobó con 0 o 3 fallos; el 75,4% lo suspendió con hasta 10 errores y un 16,5 acabó el examen con más de diez fallos, es decir 91,9 por ciento de los conductores no superaron la prueba.

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El número de suspensos con más de diez errores - equivalente a 4,7 millones de conductores actuales, duplica a la cifra de aprobados.

A mayor edad, revela el informe presentado, más suspensos. Casi el 90% de los conductores de 18 a 30 años no lo aprobaría, un porcentaje que se eleva al 92% entre el colectivo de entre 44 a 55 años y que supera el 94% entre los mayores de 55 años.

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Preguntas de señales y motos, los fallos más recurrentes

Entre los principales errores a la hora de cumplimentar el examen destacan las preguntas relacionadas con motos y ciclomotores (63%) y con la señalización (30%). Por ejemplo, en una pregunta de este test sobre la señal a la que debe obedecer un motorista en una intersección, la mayoría no ha respondido a la opción correcta del semáforo.

De forma incorrecta han respondido también a la cuestión planteada sobre si un agente puede realizar a un conductor a una segunda prueba de alcohol después de que en un primer test no haya superado la tasa. La mayoría contestaron que no, cuando la acertada es sí, el agente puede hacer un nuevo test de alcoholemia si considera que el conductor muestra evidentes signos de embriaguez.

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Por comunidades, Canarias (95,9%), Extremadura (95,7%) y Aragón (94,8%) presentan los mayores porcentajes de suspensos en el examen frente a Galicia, Asturias y Cataluña.

8 de cada 10 con carné desde hace más de una década

El estudio advierte de que el 82% de los conductores obtuvieron su carné hace más de una década, que el 77% no ha recibido ninguna formación desde que obtuvo el permiso y que solo en el último año se han implantado o actualizado alrededor de 130 señales de tráfico.

Además, al preguntar a estos 1.700 conductores su opinión sobre el examen de conducir, la mayoría (80%) señala que es muy caro, casi un tercio reconocen que cuando lo obtuvieron no se sentían preparados y la mitad opina que el práctico era más difícil.

La mitad de los encuestados no son partidarios de que se pueda conseguir el permiso de conducir a los 17 años, pese a ser bajo la modalidad de conducción acompañada.