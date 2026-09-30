La medida, que entra en vigor el 1 de octubre, busca evitar situaciones de riesgo para los peatones y reforzar la seguridad en pasos de cebra y cruces

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Los semáforos en España cambiarán su funcionamiento a partir del próximo 1 de octubre. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impulsado una modificación del Reglamento General de Circulación para evitar que la luz ámbar intermitente destinada a los vehículos coincida con la luz verde para los peatones.

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La medida forma parte del Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y tiene como objetivo reforzar la protección de los usuarios vulnerables de la vía. La nueva regulación establece que, como norma general, en los pasos para peatones regulados mediante semáforos, el ámbar intermitente para los vehículos no podrá coincidir con el verde no intermitente de los peatones.

¿Qué pasa con el ámbar de los semáforos?

El cambio no significa que desaparezca la luz ámbar de los semáforos. Esta seguirá utilizándose en otras situaciones. Lo que se elimina es una combinación concreta de señales que hasta ahora podía darse en determinados cruces. Se trata de situaciones en las que el vehículo circulaba con el ámbar intermitente mientras el peatón tenía el semáforo en verde.

El Reglamento General de Circulación establece actualmente que la luz amarilla intermitente obliga a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. Con la nueva regulación, cuando exista un paso de peatones con semáforo, la luz ámbar no podrá coincidir con el verde para los transeúntes. Además, señala que deberá ir precedida de una luz roja fija para los vehículos.

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Una situación habitual que puede generar confusión

La situación es especialmente relevante en los giros de los vehículos. Hasta ahora, un conductor podía encontrarse con un semáforo en ámbar intermitente que le permitía continuar, mientras que los peatones tenían al mismo tiempo luz verde para cruzar.

Aunque el conductor debía extremar la precaución y ceder el paso al peatón, la coincidencia de ambas señales podía generar confusión, especialmente cuando el vehículo estaba realizando un giro y el peatón comenzaba a cruzar. La reforma busca precisamente eliminar esta circunstancia y hacer que las indicaciones sean más claras para ambos usuarios de la vía. La propia DGT incluye esta modificación entre las medidas destinadas a mejorar la seguridad vial de los usuarios vulnerables.

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Los cambios entrarán en vigor el próximo 1 de octubre de 2026

Este cambio forma parte de una reforma más amplia del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno. El Real Decreto 518/2026 fue publicado en el BOE el 26 de junio y establece que su entrada en vigor se producirá el 1 de octubre de 2026 junto con otros cambios como: la prohibición de conducir patinetes eléctricos a los menores de 15 años y la obligatoriedad de usar casco, la eliminación de excepciones en el uso del cinturón para los taxistas y profesores de autoescuela, nuevas medidas para adelantar a los ciclistas o el uso obligatorio de guantes y calzado cerrado para motoristas.