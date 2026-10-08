El puente del 12 de octubre será el primero con la reforma del Reglamento General de Circulación en vigor. Motoristas, ciclistas, usuarios de patinetes y conductores deben tener en cuenta los nuevos requisitos para evitar sanciones

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El puente del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, será el primero tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación, que incorpora importantes novedades para quienes se desplazan por carretera. Desde el pasado 1 de octubre, el Real Decreto 518/2026 añade nuevas obligaciones para proteger a los considerados usuarios vulnerables, entre ellos peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP). La DGT ha puesto el foco especialmente en los adelantamientos, el equipamiento obligatorio y la circulación en situaciones de retención.

Debes prestar atención porque muchas de estas modificaciones pueden tener una consecuencia directa sobre tu bolsillo. Algunas de las nuevas obligaciones están consideradas infracciones graves y pueden llegar a sancionarte con hasta 200 euros. La Ley de Tráfico establece, con carácter general, esa cuantía para las infracciones graves, aunque determinadas conductas pueden tener un tratamiento específico.

Para adelantar a ciclistas, baje la velocidad

Una de las novedades que más debes tener en cuenta durante un viaje por carretera, afecta a los adelantamientos a ciclistas y otros usuarios vulnerables. Cuando un conductor adelante fuera de poblado a un ciclista, peatón, ciclomotor, VMP o grupo de ciclistas, deberá reducir la velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía antes de comenzar la maniobra y mantener esa reducción durante todo el adelantamiento. También deberá conservar una separación lateral mínima de 1,5 metros.

Además, cuando la carretera tenga más de un carril por sentido, ya no basta con invadir parcialmente el carril contiguo, será obligatorio realizar el cambio completo de carril. Los grupos de ciclistas, por su parte, tienen la consideración de una única unidad móvil, por lo que el adelantamiento debe completarse antes de regresar al carril original.

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Incumplir las normas relativas a adelantamientos constituye una infracción grave, por lo que la sanción general es de 200 euros. Además, la Ley sobre Tráfico establece actualmente la retirada de seis puntos del carné por adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o por no respetar la separación mínima de 1,5 metros. Por tanto, incumplir la nueva norma de velocidad al adelantar a una bicicleta podrá conllevar una multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir.

Motoristas: guantes fuera de poblado y calzado cerrado

Los motoristas son otro de los colectivos que estrenan nuevas obligaciones. Desde el 1 de octubre, tanto el conductor como el pasajero de una moto o ciclomotor deben utilizar guantes de protección cuando circulen por vías interurbanas. Además, deberán llevar calzado cerrado que cubra todo el pie en cualquier tipo de vía, también dentro de las ciudades. No cumplir con estas obligaciones está considerado una infracción grave sancionada con 200 euros.

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El arcén podrá utilizarse con la moto, pero no siempre

Otra novedad que puede resultar relevante en un puente con mucho tráfico es la posibilidad de que las motos circulen por el arcén derecho cuando los carriles estén detenidos por congestión. Esto no significa que los motoristas puedan utilizar el arcén libremente. Solo será posible en tramos previamente habilitados y correctamente señalizados, la circulación deberá hacerse en fila de uno y la velocidad máxima será de 30 km/h. Además, el motorista tendrá que extremar la precaución y abandonar el arcén cuando sea necesario para no poner en peligro a otros usuarios que deban utilizarlo.

Si no se cumplen las condiciones fijadas por el nuevo Reglamento de Circulación, la multa por circular de manera indebida por el arcén en moto es de 200 euros, porque también está considerada como una infracción grave.

El carril de emergencia ya está regulado

Las grandes retenciones en autopistas y autovías también tienen una nueva regulación. Cuando los vehículos circulen a paso de peatón o se encuentren detenidos, deberán desplazarse para dejar un espacio libre que permita el paso de los vehículos prioritarios.

En vías de dos carriles por sentido, el carril de emergencia se forma en el centro, entre ambos carriles. En carreteras de tres o más carriles, los vehículos situados en el carril izquierdo deberán aproximarse todo lo posible al lado izquierdo, mientras que los del resto deberán desplazarse hacia la derecha. Es una cuestión muy importante durante un puente, cuando las retenciones pueden ser frecuentes. La multa por no dejar un carril o pasillo de emergencia en los atascos es de 200 euros.