Dejar para más adelante un mantenimiento básico puede acabar provocando una reparación muy costosa

La intervención mecánica más frecuente, más rápida y más económica de todo el mantenimiento preventivo

Una señal que aparece en el salpicadero puede avisar de una avería grave, aunque muchos conductores la ignoran

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Cambiar el aceite y el filtro del motor de un coche cuesta hoy entre 70 y 150 euros en un taller español medio, según modelo del vehículo y tipo de lubricante utilizado. Es la intervención mecánica más frecuente, más rápida y más económica de todo el mantenimiento preventivo, y probablemente la única que la mayoría de los conductores es capaz de nombrar sin dudar cuando se le pregunta por el cuidado básico del propio coche. También es una de las más pospuestas.

El mecánico Javier Sendín, reconocido como mejor mecánico de España en 2023, documenta en su taller casos de clientes que se han saltado uno o dos ciclos de cambio de aceite pensando que el motor aguantaría sin problemas y que aparecen meses después con facturas de reparación que oscilan entre 1.500 y 3.000 euros por motor gripado, con picos que superan los 4.000 en motores modernos con turbocompresor e inyección directa. Si comparamos los gastos, no hay color entre un desembolso de 100 euros, y otro veinte o treinta veces mayor. Y sin embargo, se repite cada semana en talleres de toda España.

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Qué pasa en el motor cuando el aceite se degrada

El aceite del motor cumple simultáneamente varias funciones esenciales que la mayoría de los conductores desconoce. Lubrica las piezas metálicas móviles del motor, como pistones, cojinetes, árbol de levas o cigüeñal, para evitar el contacto directo entre superficies y el desgaste por fricción. Refrigera el bloque motor absorbiendo parte del calor generado durante la combustión y transportándolo hacia el cárter, donde se disipa hacia el exterior. Y limpia los propios conductos internos arrastrando partículas de suciedad, restos de combustión y micropartículas metálicas producto del desgaste normal del motor, que quedan retenidas en el filtro de aceite.

Cuando el aceite lleva demasiados kilómetros o demasiado tiempo sin sustituirse, las tres funciones se degradan . Los aditivos protectores del propio lubricante pierden eficacia progresivamente. La viscosidad óptima se altera. Los depósitos carbonosos comienzan a acumularse en conductos, segmentos y turbocompresores. Aparecen lodos y barnices que obstruyen el filtro y reducen el caudal del lubricante hacia las zonas críticas del motor. El aceite degradado se convierte en un abrasivo que acelera el desgaste de casquillos, cigüeñal y árboles de levas. La avería no suele avisar de un día para otro. Cuando aparecen los ruidos metálicos característicos o la pérdida de potencia se hace evidente, el precio ya está en camino a los 3 o 4 mil euros.

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Además, el aceite no se conserva por el simple hecho de que el coche apenas se mueva. Se degrada también por oxidación al contacto con el aire, por humedad ambiental que penetra en el cárter y por las variaciones térmicas de los propios arranques y paradas breves. Un coche que hace poco kilometraje anual necesita igualmente el cambio anual del aceite, con independencia de si ha alcanzado los kilómetros recomendados por el fabricante.

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Los otros dos lubricantes que también se degradan

Junto al aceite del motor, dos lubricantes adicionales exigen sustitución periódica y son con diferencia los más olvidados por el conductor español medio. El primero es el aceite de la caja de cambios automática, muy común en el parque residencial actual por la popularización de las transmisiones automáticas durante los últimos años. Los fabricantes lo etiquetan a menudo como "de por vida", lo que suele referirse a los cinco años del ciclo comercial que ellos consideran, pero los propios talleres especializados recomiendan renovarlo cada 60.000 kilómetros en uso normal y cada 45.000-50.000 en conducción urbana intensiva. La operación cuesta entre 150 y 300 euros. Ignorarla puede derivar en averías del convertidor de par o de la mecatrónica con reparaciones entre 3.000 y 6.000 euros.

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El segundo aceite olvidado es el del diferencial, el conjunto de engranajes que permite que las ruedas traseras giren a distinta velocidad al tomar curvas. Se recomienda sustituirlo cada 90.000 o 100.000 kilómetros por un coste que ronda los 100 euros. La alternativa es obviarlo, y hacer que un mantenimiento de 100 euros evitado se convirtió en una factura veintisiete veces mayor.

Cinco señales que exigen intervención inmediata

Cinco indicadores permiten al propio conductor detectar problemas de lubricación antes de que la avería se manifieste plenamente. El nivel bajo del aceite, comprobable con la varilla del cárter cada 3.000 kilómetros, apunta a consumo excesivo o fugas activas. El color muy oscuro y textura espesa del lubricante extraído con la varilla indica degradación avanzada por kilómetros o tiempo excesivos. El olor a quemado del propio aceite señala sobrecalentamiento sostenido del motor. El humo azul persistente por el tubo de escape indica que el lubricante está entrando en la cámara de combustión por segmentos desgastados o retenes en mal estado. Y el testigo de aceite encendido en el cuadro de instrumentos exige detención inmediata del coche y consulta al taller antes de arrancar de nuevo, porque circular con presión de aceite insuficiente puede provocar gripaje total en pocos minutos.

La operación completa apenas suma un par de horas al año de dedicación del propio conductor y unos cientos de euros de gasto acumulado. La alternativa es pagar miles de euros cuando se decide que la revisión podía esperar un mes más.