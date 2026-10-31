El valle español que se tiñe de rojo, naranja y amarillo cada otoño y organiza decenas de actividades

Entre finales de octubre y principios de diciembre se produce un fenómeno cromático que ha terminado por convertirse en su principal seña de identidad turística

El pueblo madrileño que tiene siglos de historia y cuenta con un escenario de película

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El Valle del Ambroz cabe en poco más de treinta kilómetros de norte a sur en el extremo septentrional de la provincia de Cáceres, haciendo frontera con Castilla y León por el puerto de Béjar, y tiene ocho pueblos. Se trata de una comarca con una población de unos pocos miles de habitantes y allí se da un fenómeno cromático anual que ha terminado por convertirse en su principal seña de identidad turística.

Cada otoño, entre finales de octubre y principios de diciembre, los castañares centenarios, los robledales, los cerezos que anuncian la primavera con su floración y el abedular relicto de Gargantilla se apagan al mismo tiempo. Las hojas viran del verde intenso al amarillo dorado, al naranja encendido y al rojo cobrizo, y transforman por completo el aspecto del valle durante varias semanas. La comarca lo celebra con un festival organizado en su honor desde 1997: el Otoño Mágico, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y reconocido en 2019 por la Comisión Europea como Destino Europeo de Excelencia por sus propuestas de turismo sostenible.

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Los ocho pueblos del valle

Hervás funciona como capital natural del Ambroz y punto de partida para la mayoría de los visitantes. Su barrio judío, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969, atraviesa el trazado medieval con casas de entramado de madera de castaño, calles empedradas estrechas y talleres de artesanía que abren en fin de semana. El Castañar Gallego, en el propio término municipal, contiene ejemplares centenarios que e pueden recorrer a pie desde el mismo centro urbano.

Al norte, Baños de Montemayor conserva unas termas romanas cuyas aguas emergen del subsuelo a 43 grados centígrados y siguen alimentando el balneario municipal. Al sur, Aldeanueva del Camino ofrece el mejor tramo cacereño de la calzada romana de la Vía de la Plata. Al este, Segura de Toro presume de los castaños más venerables del valle, con árboles cuya edad calculada supera los cinco siglos. Gargantilla mantiene el único bosque de abedules relicto del sur peninsular. Casas del Monte se ha convertido en corazón operativo del festival con rutas guiadas entre castañares. Abadía conserva la dehesa señorial y La Garganta guarda el Pozo de la Nieve, antigua construcción para conservar hielo antes de la refrigeración industrial.

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El festival y sus actividades

La programación del Otoño Mágico agrupa más de setenta actividades escalonadas en sus siete semanas del festival. Las que son al aire libre son las que más público mueven. La Marcha Senderista Bosques del Ambroz, en su vigésimo quinta edición en 2024, sale del mismo Hervás y recorre el Castañar Gallego. La ruta Paisaje y Paisanaje enlaza varios pueblos por senderos históricos. La Marcha de Bicicletas Caminos del Ambroz aprovecha la antigua Vía de la Plata y la Vía Verde ferroviaria que descienden desde La Garganta hasta Aldeanueva del Camino. La Carrera por Montaña Subida a los Campanarios asciende desde el fondo del valle hasta la sierra que lo cierra por el este. Un raid de aventura combina orientación, bicicleta y trekking en formato competitivo.

La agenda cultural completa el programa con conciertos de música tradicional extremeña, actuaciones de humoristas y magos como Jandro, ciclos de cine, exposiciones fotográficas, talleres de dibujo anatómico y de patrimonio, y un concurso de fotografía anual sobre los rincones más buscados del valle. Las observaciones astronómicas nocturnas, dirigidas por el colectivo Ad Astra desde algunos miradores altos donde la contaminación lumínica es baja, permiten ver el cielo estrellado sin las interferencias habituales de la meseta.

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La gastronomía tiene también un peso capital en la ecuación. Los restaurantes de los ocho municipios ofrecen menús con castañas asadas, guisos de carne con castaña, licores caseros, migas extremeñas, quesos ibéricos, cerezas del Jerte cercano y setas de temporada. Los mercados de productos locales abren en las plazas mayores durante los fines de semana.

Cómo llegar y cuándo ir

Hervás está a cinco kilómetros de la autovía A-66 (Ruta de la Plata), a 240 kilómetros de Madrid en poco menos de tres horas, a 130 kilómetros de Cáceres capital y a 80 kilómetros de Salamanca. La red de alojamientos rurales de la comarca supera los cien establecimientos entre casas rurales, hoteles pequeños, apartamentos y hospederías, con fuerte demanda durante las semanas del festival. La reserva anticipada resulta imprescindible durante los fines de semana centrales del Otoño Mágico (finales de octubre y primeras dos semanas de noviembre).