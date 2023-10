El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, que este 2023 llega cinco días después de la entrada en vigor en España de la Ley de Bienestar Animal. Esta normativa persigue su protección y cuidado, castigando severamente a quienes no cumplan con ello. Contempla, por tanto, una serie de situaciones para las que se exponen sanciones de hasta 200.000 euros, en los casos más graves. No obstante, algunas de sus medidas, como la obligatoriedad de disponer seguro de responsabilidad civil, no están aún en vigor al haber un Gobierno en funciones y ser necesaria la aprobación de un reglamento.