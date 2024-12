"Esta sala considera que la no activación del protocolo de acoso por parte de la tutora no equivale a la comisión del delito denunciado, pues en esa omisión no se revela intencionalidad o dolo para que se cometa la infracción penal", argumentan los magistrados, que destacan que tras las vacaciones de verano, no queda probado que la menor hubiera sufrido algún hecho traumático en los dos días transcurridos desde el inicio del curso".