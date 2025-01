Estas declaraciones se producen después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada haya decidido no aceptar el caso sobre el hijo menor de la vecina de Maracena, aunque esta decisión no afecta a la medida cautelar dictada por otro juzgado por la que el niño no tiene que volver con su padre a Italia y puede quedarse en España con su madre.