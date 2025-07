Continúa la investigación para esclarecer el arrollamiento de una pareja en Salamanca

El suceso fue considerado en un principio como posible crimen machista al estar la mujer en el sistema VioGén

El maquinista del tren que arrolló a una pareja en Moriscos, Salamanca, vio a dos personas forcejeando en la vía segundos antes

La Guardia Civil continúa investigando y tomando declaración a testigos para esclarecer el arrollamiento mortal de un matrimonio ocurrido el pasado domingo por un tren Alvia cerca del apeadero de Moriscos (Salamanca).

Este suceso fue considerado en un principio como posible crimen machista al estar la mujer en el sistema VioGén, pero el Juzgado de instrucción número 1 de Salamanca lo ha descartado por el momento.

En un mensaje enviado a los medios este pasado lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León informó de que en virtud de las diligencias practicadas hasta el momento no se aprecian indicios de delito e indicaba que no existen elementos para sospechar que se trate de un caso de violencia machista, motivo por el Juzgado 1 mantiene la causa y no se inhibirá en favor del Juzgado de Violencia sobre la mujer.

Se está interrogando a testigos

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha advertido este martes que la investigación se mantiene y se está interrogando a testigos y, en caso de que hubiera alguna novedad, "se reflejará en los correspondientes informes que se envíen al respecto".

Sen también se ha referido al hecho de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género "había indicado que se podía tratar presuntamente de un caso de violencia de género, precisamente por los antecedentes, pero la Justicia ha decidido que no es un caso de violencia de género".

La mujer fallecida, Laura Sánchez de 42 años, había llamado a la Policía hace dos meses porque su marido Martín, de 41 y que también murió en las vías arrollado por el tren, la había agredido en la calle dejándole marcas en el cuello, según constataron los agentes.

Tras esta llamada, su caso se abrió en el sistema VioGén el 1 de mayo con protocolo cero ya que la mujer decidió no denunciar y, en el juicio celebrado al día siguiente, renunció a las medidas de protección, ha explicado Sen.

"Estaba en riesgo bajo en el sistema y se habían hecho todos los contactos y valoraciones de riesgo pertinentes. El último contacto con la víctima fue el 10 de julio por parte del equipo VioGén, donde manifiesta que todo está bien y que no ha tenido más problemas con su ex", han indicado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

El delegado del Gobierno ha expresado el "máximo respeto a las decisiones judiciales", aunque la Guardia Civil siempre ha mantenido que no descarta ninguna hipótesis. El maquinista del Alvia manifestó en su declaración que vio ambas personas forcejeando, pero no pudo confirmar si una intentaba empujar a la otra o evitar que se tirase, según explicaron a EFE fuentes de la investigación.

Dichas fuentes precisaron que el coche del hombre estaba aparcado al lado del apeadero y el teléfono móvil de la mujer fue hallado dentro de ese vehículo. El delegado del Gobierno ha explicado que al hombre lo pudieron identificar enseguida, mientras que a la mujer se tardó horas en poder hacerlo, con una necroidentificación, dado el estado en que quedó su cuerpo.

La pareja vivía en Castellanos de Moriscos, localidad vecina del lugar del suceso (Moriscos), y trabajaban en Salamanca capital, él en una autoescuela y ella como limpiadora de unas piscinas. Ella era de Guijuelo, donde se celebrará su funeral este martes a las siete de la tarde, y deja dos hijos de otra relación, uno de ellos menor de edad y que residía con ella en Castellanos. Los dos fallecidos eran aficionados a las motos, como refleja Moteros España en su cuenta de Instagram, en la que se les despide.