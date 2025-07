El hijo menor de Juana Rivas ha acudido al punto de entrega entre llantos acompañado de su madre y sin separarse de su hermano Gabriel

La jueza aplaza al viernes la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre: el menor regresará con su madre este martes

Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, ya ha sido entregado a su padre, el italiano Francesco Arcuri. Un hecho que ha conmocionado a mucha gente por el tenso momento que se ha vivido en el punto de encuentro después de que el Tribunal Constitucional rechazase la solicitud del abogado de la mujer para tratar de que su hijo no volviese a Italia.

El niño ha llegado al lugar de la mano de su madre, entre el llanto de ambos y acompañados por una gran masa de medios de comunicación, el equipo jurídico de ella y sus familiares. En las imágenes también se han podido ver que su hermano mayor le acompañaba en todo momento, sin separarse de él y agarrándole la mano.

Llorando, a las puertas del punto de encuentro, antes de encontrarse con su padre, ha manifestado, también en presencia de su hermano, ya mayor de edad y residente en España, el miedo que le producía la vuelta por que le pudieran "matar". Ha sido un encuentro en el que también han participado miembros de la plataforma de apoyo a Juana Rivas y 25N/8M.

El padre afirmaba desear ver a su hijo

A pesar de que el padre está siendo investigado por la autoridad judicial en Italia por supuestos malos tratos en el ámbito familiar tras sucesivas denuncias de Juana Rivas, sigue teniendo la custodia del menor, quien ha expresado claramente durante este acto que no quería regresar con su padre: “No me quiero ir. Me va a matar como vuelva. No puedo volver”. Por otra parte, su padre declaraba ante los medios de comunicación momentos antes de la llegada de su hijo, sus deseos de volver a verle: “tengo ganas de abrazar a mi hijo y volver a casa”.

El otro hijo de Juana Rivas, Gabriel, de 19 años se queda junto a su madre en Maracena, Granada. Una decisión propia que toma al ser mayor de edad y que demuestra que tampoco quiere estar junto a su padre, como ha confesado a la llegada del punto de entrega el pequeño.

Las reacciones del Gobierno

Desde el Gobierno han querido mostrar su apoyo a Juana Rivas aunque reconocen que es un caso complicado que sigue judicializado. Tanto la minista de Infancia y Juventud, Sira Rego, como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han afirmado que están en permanente contacto con Juana Rivas y con la justicia Italiana: "El niño acaba de decir en público que teme por su vida si se va a Italia, creo que ha sido claro y nítido", dice la ministra.

"Confieso que la imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo. No solo hay que tener respeto sino que también hay que tener precaución porque sigue siendo un caso judicializado tanto en España, donde hay recursos pendientes, como en Italia, donde hay procedimientos que todavía están pendientes de juicio en el mes de septiembre". Estas han sido las palabras del ministro poco después de conocer el tenso momento vivido en la entrega de Daniel, el hijo menor de Juana Rivas.