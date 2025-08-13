El especialista gallego, Juan Picos, doctor en ingeniería agroforestal, explica cómo la acumulación de masa vegetal reseca por las altas temperaturas lleva a los grandes incendios que estamos viviendo

España cercada por las llamas: el fuego de Calera, en Toledo obliga a confinar a 5.000 personas y a cortar dos carreteras

España lleva ardiendo una semana, de norte a sur y de este a oeste. ¿A qué responde esta oleada de incendios? Un experto, entrevistado por Informativos Telecinco, señala a un mix entre el abandono del mundo rural y el cambio climático con altas temperaturas que convierten la masa material vegetal en un polvorín.

El especialista en Ingeniería Agroforestal, Juan Picos, ha explicado cómo hemos llegado a esta situación con incendios virulentos que devastan parajes naturales. " Tenemos una serie de ingredientes que están confluyendo estos días de una manera muy marcada. El primero, el medio rural que acumula una masa de material vegetal como nunca hemos tenido, sobre todo debido al abandono de las actividades tradicionales de agricultura y ganadería que durante siglos han modulado nuestro territorio y que en las últimas décadas hemos ido abandonando."

Las zonas rurales, abandonadas y repletas de matorrales unido a las condiciones del clima son una combinación letal que llevan a los incendios forestales que aumentan en cantidad y virulencia.

La masa vegetal reseca por las altas temperaturas se convierte en la materia más inflamable

"Lo que está haciendo el clima y la meteorología especialmente adversa estos días es preparando, cocinando perfectamente para que estén con contenidos de humedad muy bajos y que en caso de una chispa, cualquier cosa que inicie un incendio, provoque incendios muy intensos. Todo en un año donde las lluvias han sido copiosas", pero que con las altas temperaturas provocadas por el cambio climático se resecan y se convierten en la materia más inflamable.

"Lo que mueve más el incendio es el contenido de agua en la vegetación, no lo que haya llovido los meses pasados porque aunque haya llovido mucho, llevamos más de un mes con olas de calor muy fuertes que están desecando tanto la vegetación como el suelo", ha explicado Juan Picos que pone un ejemplo claro.

"Solo tienes que pensar en intentar encender un hoguera con un papel de periódico seco o con un papel de periódico húmedo. Es decir, en el fondo la vegetación, en el momento que está seca se comporta como ese papel de periódico seco que arde de una manera muy rápida."

La falta de frío, en invierno está haciendo también es que durante más tiempo la vegetación esté creciendo durante la época húmeda. España tiene la misma media de superficie quemada desde 2006, lo que ha cambiado es que "de muchos fuegos pequeños hemos pasado a pocos pero mucho más grandes."