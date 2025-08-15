Evacuada la población de El Payo, en Salamanca, por el empeoramiento del incendio

El Payo ha sido evacuado por un incendio de nivel 2; hay cortes de carreteras y desmentidos sobre una explosión en Cipérez

Los incendios en España este viernes

La población de El Payo, en Salamanca, ha sido evacuada esta tarde por el empeoramiento del incendio declarado este viernes en un paraje cercano a la localidad, uno de los cinco grandes fuegos que asfixian la provincia, tres de nivel 2 y dos de nivel 1. Los residentes de El Payo serán ubicados en el pabellón municipal de la localidad de Robleda, y se han puesto dos autobuses a disposición de quien lo necesite, según ha informado la Guardia Civil en su cuenta oficial de Instagram.

Además, tras observar en redes sociales la difusión de una supuesta explosión de combustible gaseoso en la fábrica de obleas de Cipérez, donde se ha declarado un incendio en San Cristóbal de los Mochuelos, han asegurado que es totalmente falso y han llamando a informarse por sus canales oficiales o el 112.

Estos dos incendios han obligado a cortar las carreteras DSA-370, del km 0 al 4, a su paso por El Payo; la DSA-433 del km 0 al 9 a su paso por Cipérez y la CL-517 a la altura del km 50 por el humo que cruza la carretera, todo ello como consecuencia de la evolución de los incendios, por la acción de potentes rachas de viento.

Situación extrema

La provincia de Salamanca ha entrado en situación extrema esta tarde con cinco grandes incendios al mismo tiempo, tres de nivel 2 y dos de nivel 1, en San Cristóbal de los Mochuelos, El Payo, La Sagrada, La Alberca y Corral de Garciñigo.

El que más preocupa ahora mismo es el de San Cristóbal de los Mochuelos (Cipérez), de nivel 2 en el índice de gravedad potencial, porque puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, y en el que trabajan diecinueve medios, según la información de la web de la Consejería de Medio Ambiente.

En el de El Payo (Robleda) trabajan ahora 34 medios, y La Sagrada (Ciudad Rodrigo), también originado hoy y en el que se emplean cinco medios. Ambos son de nivel 2. Hoy también se declaró otro, de nivel 1, en Corral de Garciñigo (Guijuelo), en el que trabajan 3 medios, y por la mañana ha bajado a nivel 1 el fuego declarado en La Alberca, donde hay 10 medios. Este fuego, que surgió el martes por la noche con nivel cero, se reactivó el jueves en nivel 2, algo que el alcalde ha denunciado que se podría haber evitado si hubiera habido vigilancia nocturna.