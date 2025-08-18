El fuego no da tregua en Extremadura: la localidad de Hervás continúa confinada

Un total de 315 efectivos y 20 medios aéreos intervienen en el incendio forestal de Jarilla, Cáceres

Última hora de los incendios en España: preparan la evacuación de 8.000 vecinos de 12 pueblos del Lago de Sanabria

Compartir







Un total de 315 efectivos y 20 medios aéreos intervienen en el incendio forestal de Jarilla (Cáceres), que ya ha quemado más de 11.000 hectáreas en un perímetro de 130 kilómetros, y en el que además de recursos de otras comunidades autónomas, se contará con ayuda internacional procedente de Alemania y Eslovaquia.

En concreto, gracias al Mecanismo Europeo de Protección Civil activado por el Ministerio del Interior, está prevista la llegada un helicóptero bombardero BlackHawk eslovaco de 3.400 litros de agua, que se desplegará en la base de la brigada forestal de Pinofranqueado (Cáceres).

Continúa confinada la localidad de Hervás

Los incendios declarados en Extremadura provocan en estos momentos que se mantengan las evacuaciones de diferentes localidades como Gargantilla, Rebollar, y la zona norte periurbana de Hervás.

PUEDE INTERESARTE Piden a los peregrinos que no continúen el Camino por el Bierzo y Astorga por los incendios

También de las casas de N-523 en el punto kilométrico 13; y casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle, según informa el 112 de Extremadura en redes sociales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, como consecuencia del fuego continúa confinada la localidad cacereña de Hervás.

De otro lado, decaen las medidas de evacuación de Cuarto de Baños.

Más de 300 efectivos y 20 medios aéreos actúan en Jarilla

Según la última información facilitada por el Plan Infoex, en el incendio de Jarilla declarado hace una semana siguen interviniendo esta jornada 315 efectivos: 15 unidades de bomberos forestales, 20 medios aéreos, tres equipos de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural y seis técnicos.

Asimismo, están movilizados efectivos de la Diputación de Cáceres, de la Unidad Militar de Emergencias, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), así como medios de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Protección Civil, Cruz Roja y 112.