En España una media de un 79,5% de los hogares cuenta con póliza de seguros, según la Memoria Social del Seguro de Unespa del último año

Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez defiende a la directora de Protección Civil, "siempre al pie del cañón"

Los incendios han arrasado ya casi 400.000 hectáreas en España en lo que va de año, con las últimas semanas siendo especialmente complicadas. Destruyendo numerosos entornos y sumiendo en la desolación a los afectados, una vez ha pasado lo peor es cuando comienzan las reclamaciones a los seguros por los daños sufridos. Un 79,5% de los hogares en el país cuenta con una póliza, pero ¿qué pasa si hay alguna propiedad o un bien sin asegurar?

En las zonas arrasadas este verano por el fuego ese porcentaje desciende: la cobertura es menor, pero aun así más del 60% de los hogares de Ourense, Cáceres, Zamora y León, –cuatro de las regiones más afectadas por las llamas–, tienen un seguro de hogar, algo a lo que ahora recurren ante la dimensión de las perdidas.

Muchos vecinos, de hecho, lo han perdido todo. Desde sus pertenencias hasta su casa entera, con todos los recuerdos contenidos en ellas. Así, al incalculable daño de ver cómo todo ha quedado reducido a cenizas se suman las cuantiosas pérdidas económicas sufridas por todo lo que han devorado las llamas.

Los daños de los incendios y la compensación por los daños: ¿y si no tengo seguro?

En esas circunstancias, y sin poder salir aún del desconsuelo, muchos se enfrentan ahora al momento de tener que llamar a las seguradoras para conocer los detalles de la póliza.

Al respecto, desde la patronal aseguran que la gran mayoría de los seguros del hogar cubren los daños por incendios. No obstante, en las zonas afectadas también han sufrido graves daños en agricultura y ganadería, siendo en este aspecto el seguro agrario el que cubre todo lo relacionado con el impacto del fuego; incluso la retirada de animales muertos.

Agroseguro calcula ahora mismo unas indemnizaciones de 2,8 millones de euros. Sin embargo, quienes no tengan seguro tendrán que esperar a las ayudas de las distintas administraciones.

La cobertura de seguros por incendios en España

Según los datos de la Memoria Social del Seguro de Unespa de 2024, en España, de media, un 79,5% de los hogares cuenta con un seguro de hogar, una cifra que varía en función de la provincia.

En el caso de Ourense, una de las regiones más afectadas por los incendios forestales este verano, el porcentaje se sitúa en el 60,3%, misma cifra que en Cáceres. En Zamora, por su parte, la penetración del seguro de hogar es del 64,3%, mientras que en León sube al 74,7%.

En este sentido, Unespa recuerda que el seguro de hogar cubre, por norma general, los daños generados por incendios, explosión o caída de un rayo, así como los gastos producidos por la extinción del fuego.

Además, otra cobertura habitual es la protección contra los efectos secundarios por la acción del humo, que cubre los daños provocados por humo, vapores, carbonilla o sustancias similares provocadas por un incendio en el propio piso o uno cercano.

Frente a ello, no obstante, la aseguradora destaca que el detalle de las coberturas y exclusiones de cada seguro serán que las que ofrezca cada entidad aseguradora en sus respectivos contratos. Así, recomienda ponerse en contacto con la entidad o distribuidor del seguro para conocer todos los detalles.

En esta línea, la firma reclamador.es matiza también que contar con un seguro de hogar solo es obligatorio siempre y cuando la vivienda esté hipotecada.

Más allá del seguro de hogar, el comparador de productos financieros también recuerda que las comunidades de vecinos suelen contar con seguros que cubren los problemas originados en las zonas comunes por lo que, en función del origen del incendio, puede ser un seguro u otro el que se haga cargo del siniestro.

Al respecto, Unespa informa de que en 2024 las aseguradoras pagaron un total de 682 millones de euros por 1,5 millones de percances relacionados con el seguro de la comunidad de propietarios.

La cobertura por incendios en empresas y vehículos

Por otro lado, también las empresas pueden contar con coberturas contra incendios en sus seguros multirriesgo y de responsabilidad civil. El año pasado, las aseguradoras desembolsaron unos 3.255 millones de euros por 1,6 millones de percances derivados de los seguros de empresas.

Además, en lo que se refiere a los daños en vehículos, Unesca detalla que a aseguradora indemnizará por los daños que sufra el vehículo a consecuencia de un incendio o explosión, sea cual sea la causa que los produzca. Además, se puede ampliar la cobertura para que también cubra los gastos que provoca la extinción del incendio del vehículo por la intervención del servicio de bomberos.

Los daños en explotaciones agrarias y ganaderas

Por su parte, Agrosegura recuerda que en el sector agrario los daños provocados por las llamas se encuentran cubiertos por el seguro agrario, por lo que todos los productores asegurados cuentan con protección frente a este riesgo dentro de la garantía básica de cualquier póliza, tanto por daños en la producción como a la plantación.

Además, en el caso del cereal, esta protección también se extiende a la producción que se haya podido ver afectada por la creación de cortafuegos preventivos, mientras que el seguro agrario también ofrece cobertura de los daños que hayan podido sufrir las cabañas ganaderas aseguradas a causa del fuego.

El responsable de gestionar el seguro agrario en España explica que también hay coberturas para los daños que puedan sufrir las cabañas ganaderas aseguradas a causa del fuego, aunque la póliza es para los animales.

Específicamente, dentro del seguro agrario existen dos tipos de productos para el sector ganadero: por un lado, para la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación, cuya implantación, a nivel nacional, roza el 90%, y que no ofrece una indemnización, sino que lo que hace es abonar el coste del servicio para esa retirada y adecuada destrucción de los cadáveres de los animales.

Sobre ello, Agroseguro precisa que la mayor parte de los siniestros de ganado que recibe por incendio suelen estar asociados a esta retirada, pero habitualmente no son muchos.

Por otro lado, los seguros de vida donde hay varias líneas en función de la especie y todas incluyen el riesgo de incendio en la garantía básica. Sin embargo, Agroseguro recalca que se reciben "pocos siniestros" por incendio en cabaña ganadera.

El seguro forestal

Más allá está el denominado seguro forestal, que cubre masas forestales, pero de titularidad privada. Además de incendio, cuenta cobertura para otros riesgos como inundación-lluvia torrencial, viento huracanado y nieve.

Este seguro está diseñado para cubrir los gastos necesarios para efectuar la recuperación de la masa forestal tras el incendio. De forma adicional, puntualmente se permite asegurar la producción de corcho de los alcornoques, la madera del chopo y los piñones del pino. El aseguramiento es "minoritario" y la razón fundamental es que no son, habitualmente, objeto de aprovechamiento.

Las ayudas estatales por la declaración de zona catastrófica

Por último, la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil, –lo que antes se denominaba zona catastrófica–, en los territorios más afectados por los fuegos, supondrá igualmente la llegada de ayudas.

Según expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aportarán para la reconstrucción de las áreas afectadas y la movilización de recursos de la Administración General del Estado.