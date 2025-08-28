La Policía busca al autor del asesinato de un hombre de 40 años en Alaquàs. La investigación apunta a posibles motivos de venganza pasional

El asesino de Alaquàs, Valencia, mató a la víctima delante de su hijo menor: investigan si fue una venganza pasional

La Policía sigue tras la pista del autor del asesinato de un hombre de 40 años en Alaquàs (Valencia). El agresor disparó varias veces contra la víctima cuando esta se encontraba en la puerta de su vivienda, en presencia de su hijo. El presunto autor del crimen, que habría huido en un vehículo rojo tras matar a la víctima, es un expresidiario con numerosos antecedentes. Inicialmente se pensó que el suceso podría estar relacionado con un ajuste de cuentas por tráfico de drogas, aunque ahora se ha abierto una nueva línea de investigación que apunta a una posible venganza pasional.

'Vamos a ver' habla con María José, mujer del hombre que intentó ayudar al hombre asesinado, quien explica cómo vivió ella el momento en que asesinaron al hombre: "Yo bajaba por la escalera y, en el primer rellano, oí tres disparos seguidos. Yo me quedé parada y digo: parecen petardos, pero no suena como los petardos. Seguí bajando hasta el rellano de abajo y oí otro disparo, y yo me quedé agazapada, no quise salir hacia el pasillo porque me dio miedo. Pasaron segundos y no vi a nadie en el pasillo. Fui a salir y fue cuando el hijo abrió la puerta diciendo que habían matado a su padre. Mi marido salió al oír los gritos y pensó que me podría haber pasado algo, y mi marido fue el que entró a la casa y le tapó la herida del pecho con una toalla, y se le murió en los brazos a mi marido".

María José: "Le disparó tres tiros y luego fue a tirarle otro tiro al hijo"

María José explica cómo se encuentra tras lo sucedido: "Mi marido no puede ni levantarse porque le operaron hace un mes del corazón y se puso muy nervioso; su reacción fue ayudar al hombre por si podía salvarlo".

Además, comenta que el agresor no solo intentó matar al hombre sino también al hijo: "Sin llegar a entrar dentro de la casa, en la puerta le disparó tres tiros y luego fue a tirarle otro tiro al hijo, pero el hijo tuvo el reflejo de cerrar la puerta, por eso no le dio".