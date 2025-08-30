La Policía indonesia asegura que los dos detenidos han confesado que mataron a Matilde Muñoz

Los sospechosos han sido arrestados por el "homicidio premeditado y robo con violencia" de Matilde Muñoz, de 72 años

El cadáver de Matilde Muñoz estaba enterrado en la playa de Senggigi de Indonesia, el lugar donde dejó de dar señales de vida

La Policía de Indonesia ha afirmado que ha detenido a dos hombres que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la mujer española que residía en Palma y a quien se le perdió la pista hace dos meses en la isla de Lombok.

Los agentes de Lombok Occidental afirmaron en un comunicado difundido que los sospechosos han sido arrestados por el "homicidio premeditado y robo con violencia" de Muñoz, de 72 años. Su caso "pasará a ser una investigación criminal".

Entraron a la habitación por una ventana

Se trata de dos hombres de 34 y 30 años residentes de la localidad de Senggigi, donde está situado el hotel de Muñoz en la isla, cercana a Bali, indicó Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría Lombok Occidental, según el comunicado.

El mismo indica que uno de los hombres fue detenido en su residencia y otro en el Hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando visitaba a su familia, sin detallar cuándo ni cómo llegaron a sospechar de los arrestados.

"Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana», indicó el policía en el comunicado, que añade que, según las confesiones, tenían como objetivo "robar las pertenencias" de Muñoz.

El texto añade que la mujer habría sido asfixiada y que su cuerpo, que fue trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para examinarlo, fue hallado en la playa cercana a su hotel.

La Policía indonesia había iniciado una investigación en Lombok, isla cercana a la turística Bali, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta.

La española fue supuestamente vista por última vez a comienzos de julio por personal del hotel Bumi Aditya, en Senggigi, según dijeron a la Policía, mientras el círculo íntimo de la mujer afirmó no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.