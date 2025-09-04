La Guardia Civil continúa la búsqueda del hombre que presuntamente habría quemado su coche con la mujer en el interior

Buscan a un hombre por quemar a su expareja dentro de un coche en Cuéllar, Segovia: la mujer se encuentra en estado grave

La Guardia Civil continúa la búsqueda de un hombre que habría quemado su coche en Cuéllar, Segovia, con su expareja dentro, una mujer de 52 años que se encuentra hospitalizada en estado grave.

Tal y como informa la reportera Verónica Melendre en el vídeo, el suceso ha ocurrido en torno a las 07:30 horas de la mañana cuando la mujer de 52 años salía de trabajar en un polígono industrial de la localidad segoviana.

"En ese aparcamiento se encontró con su expareja quién presuntamente incendió el vehículo con ella dentro", señala la periodista. Varios alertantes informaron del incendio del vehículo y precisaron que estaban apagando las llamas con un extintor y que habían sacado del vehículo a una mujer de unos 50 años que se encontraba inconsciente.

Los testigos lograron apagar las llamas y rescatar a la mujer

El 112 informó a los bomberos de Segovia, a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a emergencias sanitarias Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar. Por protocolo, también se informó a Medio Ambiente y los servicios de emergencia trabajan en el lugar.

"Gracias a la rápida actuación de varios testigos lograron sofocar las llamas y rescatarla. Según Subdelegación del Gobierno, aún consciente, identificó a su ex pareja como el autor de los hechos", añade.

La pareja figuraba en el sistema VioGén en el 2020 por un caso que ya estaba inactivo. Por tanto, la mujer ya no tenía protección. La mujer ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al hospital de La Paz en Madrid con pronóstico reservado.