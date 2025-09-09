Máximo Huerta, sobre la entrevista de Carolina Perles: "Puede convertir a Ábalos en víctima"

La reacción de Máximo Huertas a la entrevista de Carolina Perles

José Luis Ábalos responde a la entrevista de Carolina Perles en ‘El Precio de’: "Es el testimonio que más duele"

Anoche, Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, dio una entrevista en el nuevo programa de Telecinco 'El precio de...', presentado por Santi Acosta. La reacción del exministro no ha tardado en llegar: "De todo lo que he sufrido este tiempo y de todos los testimonios que he escuchado, este es el que más duele", ha dicho.

Máximo Huertas, exministro de Cultura y Deporte en 2018 en el Gobierno de Pedro Sánchez, no ha dudado en dar su opinión sobre la entrevista de Carolina Perles: "Hay un problema, es el mismo problema que puede suceder en un reality, que cuando ella dice aspectos íntimos de la pareja, para el espectador lo hace bueno, dicho de manera gruesa, porque ha estado contando cosas íntimas que en el mundo político no cabían la imagen de Ábalos. A la imagen espantosa que tiene Ábalos no nos ha aportado nada nuevo, pero sí puede convertirlo en víctima".

En cambio, Ketty Garat ha defendido la entrevista de Carolina Perles: "Que alguien intente proyectar la idea de que la víctima es Ábalos y la culpable Carolina me parece una aberración moral y ética".

Carolina Perles: "Joseba me dijo que cuando querían fastidiar a alguien les amargaban la vida de tal manera que querían desaparecer ellos mismos"

En su entrevista, Carolina habló de su vida privada junto al exministro y de cómo descubrió contenido de páginas XXX en el ordenador. ""Hay un ordenador de toda la familia donde mi hija estaba estudiando y me llegó toda escandalizada porque al abrir el ordenador me dijo que se había encontrado con un vídeo pornográfico. Pienso que por la noche estaba visualizando un vídeo y no lo cerró bien".

Pero no solo ha hablado de su vida privada junto a su exmarido, también ha relatado su mala relación con Koldo y las amenazas que recibió por parte de su entorno: "A veces traía a su hermano. Entonces en conversaciones que surgen, Joseba me dijo que cuando querían fastidiar a alguien les amargaban la vida de tal manera que querían desaparecer ellos mismos"