La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 19 años localizada en una vivienda de Los Realejos, Tenerife

Los agentes tratan de conocer qué relación mantenía la víctima con el dueño de la casa en la que ha aparecido el cadáver

Los Realejos, TenerifeAgentes de la Policía Nacional investigan desde este sábado la muerte de una joven de 19 años cuyo cuerpo ha sido localizado esta mañana sin vida en la localidad de Los Realejos, en la isla de Tenerife.

Según han puntualizado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, en principio no habría indicios de que se tratara de una muerte homicida, si bien continuarán las investigaciones que confirmen la causa de la muerte.

Investigan la muerte y la relación de la víctima con el dueño de la casa

Si bien el periódico 'El Día' puntualiza que la joven, de 19 años de edad, fue hallada sin vida en una vivienda del municipio tinerfeño, la Policía Nacional no ha confirmado estos datos.

Según indica el medio de comunicación tinerfeño anteriormente citado, fue el personal sanitario e integrantes de los cuerpos de seguridad los que certificaron la muerte de esta joven de 19 años en un domicilio ubicado en el municipio de Los Realejos.

"Los equipos de emergencias y los policías acudieron hasta la casa de un hombre situada en la zona de San Agustín, donde una vecina de la zona no respondía a estímulos", apunta el medio de comunicación.

Al no presentar ningún tipo de indicio de que se produjese una muerte violenta, los agentes investigan si el fallecimiento de esta joven está relacionado con el consumo de algún tipo de droga.

Además, los investigadores tratan de averiguar qué relación tenía el dueño de la casa con la fallecida y si este hombre también es consumidor de sustancias estupefacientes.