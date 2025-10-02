Un examen con técnicas modernas apuntan a un rastro de sangre en uno de los vehículos relacionados con el crimen de Alcàsser

Crimen de Alcàsser: el caso por el asesinato de Miriam, Toñi y Desirée sigue abierto 31 años después

El criminólogo Félix Ríos ha dado a conocer nuevos hallazgos que reabren aspectos del caso Alcàsser, ocurrido hace 33 años. Según Ríos —en declaraciones difundidas en el pódcast Animales Humanos— su equipo realizó una reinspección de los vehículos vinculados al crimen con técnicas forenses actuales y detectó lo que parece ser una mancha de sangre en el asiento trasero de un Opel Corsa. Este hallazgo coincide con una versión aportada por el condenado Miguel Ricart, que afirmó que Antonio Anglés golpeó con la culata de una pistola a una de las víctimas, provocando sangrado dentro del coche].

Ríos ha anunciado que propondrá al juez la realización de pruebas forenses modernas sobre esos “puntos oscuros”. Hasta ahora solo han llegado los resultados de la reinspección de los coches; quedan pendientes seis o siete informes más, entre ellos el análisis de pelos y muestras recogidas en la alfombra y otras prendas, que su equipo espera que aporten mayor claridad.

Análisis con técnicas de ADN modernas

Si las pruebas confirman que la mancha es sangre y que puede asociarse a alguna de las víctimas o a alguno de los implicados mediante técnicas de identificación genética actuales, el hallazgo reforzaría la versión de Ricart sobre hechos ocurridos dentro del vehículo y podría aportar evidencia física directa que conecte a los agresores con el espacio donde se produjo el sangrado. Asimismo, análisis de pelos y otras muestras podrían identificar o descartar la presencia de terceros, lo que tendría implicaciones sobre la posible existencia de más autores, tal y como el propio Ríos sugiere que debe investigarse, informa Infobae.

Félix Ríos es presidente de la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención personada en el caso Alcàsser desde 2021. Según este criminólogo y perito judicial, y doctor especialista en genética, las técnicas de amplificación de ADN actuales pueden permitir encontrar estos restos donde no se podía obtener en los años 90.

Nueva versión del único condenado, Miquel Ricart

El único condenado por el los crímenes de Alcàsser fue Miguel Ricart, quien recientemente participó en una conversación en el podcats 'El Rincón del Disidente'. En su intervención aportó una nueva versión de los hechos. Otra distinta, puesto que en esta opinión contradice elementos claves de la versión oficial.

Ricart afirma que la noche del 13 de noviembre de 1992 se encontraba en la casa de la madre de Antonio Anglés y que Antonio y su hermano Mauricio le pidieron que los acompañara con la excusa de una entrega de drogas. Según su relato, en un punto cercano a Picassent se encontraron con un cuarto individuo al que Anglés llamaba "El Nano", y las tres jóvenes subieron al coche voluntariamente, sin violencia aparente.

Contrario a la versión oficial que sitúa parte de los hechos en la caseta de La Romana, Ricart sostiene que los abusos ocurrieron en un antiguo almacén de pólvora en las inmediaciones de Catadau. Relata la presencia de tres hombres mayores, de unos 50 años, desconocidos para él, que ya estaban en el lugar; afirma que estos hombres junto con Antonio Anglés y "El Nano" participaron en las agresiones sexuales a las jóvenes.

Según Ricart, a él y a Mauricio les obligaron a participar en la violación bajo amenazas de muerte, apuntándoles con una pistola; añade que fue coaccionado durante años y que su primera confesión ante la Guardia Civil fue obtenida bajo presión, por miedo a Antonio Anglés y a esas otras personas.

Ricart sostiene que, una vez que los tres hombres mayores se marcharon, Antonio Anglés decidió asesinar a las adolescentes para evitar que fueran identificados. Afirma que Antonio fue quien disparó y mató a dos de ellas, mientras que Mauricio Anglés acabó con la vida de la tercera.