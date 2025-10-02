La Policía ha descubierto cómo ha sobrevivido este tiempo desde su fuga a su localización y detención en julio de 2025

Detienen en Portugal al hombre que mató a su mujer por asfixia mecánica en Collado Villalba

Nuevas informaciones sobre David José Arellano, el hombre localizado el pasado julio en Seixas, Lisboa, tras dos años en paradero desconocido, después de ser condenado en 2023 por el asesinato en octubre de 2017 de su pareja, Valentina, en Collado Villalba, Madrid, han permitido conocer que en todo este tiempo ha estado cobrando una pensión de su mujer y otra de su hija.

Tras su fuga en 2023, los agentes del Grupo II de Fugitivos asumieron su localización. El punto de partida de la investigación fue el perfil personal y aficiones conocidas de Arellano. Los agentes reconstruyeron su entorno y aficiones como el trial y motocross, analizando listados de participantes en pruebas off-road, recintos deportivos y foros especializados, porque intuyeron que su pasión por la mecánica y la competición sería la vía de conexión con su red y, por tanto, la pista más sólida para localizarlo.

Localizado por sus aficiones al mundo del motos

Como informa El Periódico Mediterráneo, la unidad acertó al enfocar su trabajo considerando que Arellano no habría abandonado totalmente su actividad mecánica; prefería trabajar en la sombra antes que dejar de lado una identidad técnica que le definía.

En paralelo con la caza policial, surgieron indicios sobre la economía del fugitivo: cobros de pensiones. Las pesquisas detectaron que Arellano figuraba como beneficiario de dos prestaciones: una pensión de viudedad, ligada a la madre/viuda o al fallecimiento de su esposa, y una pensión de orfandad correspondiente a su hija. Los investigadores estudiaron la forma en que esas prestaciones circulaban, si eran cobradas por él directamente o si se recibían en cuentas gestionadas por terceros durante su huida. Analizaron movimientos bancarios, beneficiarios, autorizaciones de cobro y posibles manipulaciones administrativas para entender si las pensiones habían sido usadas como vía de financiación de su vida en clandestinidad.

La confluencia de evidencias —vigilancias en talleres, seguimiento de redes de venta de turbos, rastreo digital de perfiles y el cruce de datos financieros— llevó finalmente a centrar la búsqueda en un establecimiento de reparación y puesta a punto de turbos en Seixal, en las proximidades de Lisboa. El Grupo II coordinó la comunicación con policías portugueses, y la operación culminó con la localizaci�ón y detención de Arellano en un taller clandestino en verano de 2025.

Condenado por asesinato

Los hechos juzgados se produjeron sobre las dos de la madrugada del 27 de mayo de 2017 cuando el acusado y su mujer regresaron de una cena con amigos. Según la fiscal, el hombre violó, golpeó y asfixió a la víctima para evitar que le denunciara.

La fiscal aseguró en su informe que David asfixió a Valentina con una toalla o una almohada y que luego la remató con una bolsa de plástico, ya que los peritos manifestaron que estaba viva cuando se le colocó dicha objeto en la cabeza.

En la instrucción, consta que la víctima denunció a su marido ante la Guardia Civil y que manifestó entonces que le amenazó con que se iba a enterar. La mujer retiró días después la denuncia después de que David regresar al domicilio familiar tras una discusión.

David aseguró que sobre las doce de la mañana del día de los hechos se encontró el cuerpo sin vida de Valentina amordazada y con una bolsa en la cabeza al regresar de una salida en moto, apuntado a un posible robo como el móvil del crimen.