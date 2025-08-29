Patricia Martínez Europa Press 29 AGO 2025 - 10:47h.

Los tripulantes fueron rescatados por un mercante y trasladados en helicóptero a tierra

El barco, construido en 1990, tenía base en el puerto de A Guarda, en Pontevedra

Compartir







PontevedraEl pesquero gallego Nuevo Salmón se ha hundido esta madrugada, frente a las islas Azores, debido a una vía de agua. Sus 11 tripulantes han sido rescatados, en buen estado, por el mercante CS Standard y trasladados en helicóptero a la isla de San Miguel.

El naufragio de la embarcación gallega se ha producido a unas 150 millas al este de Azores, una zona que pertenece a la zona SAR ('Search and Rescue') servicio de rescate portugués, según ha informado Salvamento Marítimo.

El “Nuevo Salmón” es un buque con base en el municipio pontevedrés de A Guarda y fue construido en el año 1990. El barco se hundió debido a una vía de agua, según han informado fuentes de la Organización de Palangreros Guardeses (ORPAGU) y de la propia armadora, Pesquera Lelo Mar.

En la pasada noche los marineros detectaron una vía de agua y, aunque intentaron ponerle solución, al darse cuenta de que no se podía hacer nada, ya tomaron las medidas para ponerse a salvo, según ha explicado ORPAGU, que también ha matizado que ni esta tripulación ni este barco habían vivido anteriormente ningún percance de este tipo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los tripulantes ya han podido hablar con sus familias y se han iniciado los trámites para traerlos de vuelta

Entre los once tripulantes hay tres marineros gallegos: los hermanos José Manuel y Antonio R.R. y el hijo de uno de ellos, que son el patrón, quien también es armador, el motorista y el segundo motorista. Todos ellos son de A Guarda; mientras que el resto de marineros son de nacionalidad indonesia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Todos los tripulantes fueron rescatados sanos y salvos por el mercante MC Standard y, posteriormente, trasladados en helicóptero a la isla de San Miguel en Azores. Los tripulantes gallegos han podido ya hablar con sus familias y se encuentran en buen estado. La armadora ha iniciado ya los trámites para retornarlos a casa.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La emergencia ha sido coordinada por el Centro de Coordinación de Rescate (RCC) Ponta Delgada. El Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) recibió la alerta de la radiobaliza y el personal ha estado en contacto constante con el centro portugués.

Otro susto con un velero español en la costa portuguesa

Esta madrugada también hubo otro incidente, que por suerte, solo quedó en un susto, en la misma zona SAR portuguesa. Durante la noche se produjo un incendio en el velero español "Belica X", al ENE de Funchal. En un primer momento sus cuatro tripulantes abandonaron la embarcación y se trasladaron a la balsa salvavidas. Posteriormente, pasado el susto, y sofocado el incendio a bordo, han podido volver a embarcar en el velero. Está operación ha estado coordinada por el RSC Funchal.