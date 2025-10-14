Tras la tormenta, los vecinos tratan de volver a la normalidad, pero llevará tiempo resolver tamaño desastre

La Aemet mantiene activos los avisos en el archipiélago balear: más de 50 litros por metro cuadrado

Este martes ya remite la DANA 'Alice' que ha dejado tantas incidencias en el Mediterráneo. En Baleares todavía hay aviso naranja y en Tarragona siguen los cortes de carretera, los trenes suspendidos y muchas inundaciones.

En la playa es donde han acabado algunos de los vehículos que se encontraban en el camping de Alcanar de Tarragona, una situación que ya se ha repetido demasiadas veces en este lugar.

Tras la tormenta, los vecinos tratan de volver a la normalidad, pero llevará tiempo resolver tamaño desastre. Hace apenas dos días, el torrente de agua bajaba por el barranco de la zona con gran furia y se lo llevaba todo en una urbanización de viviendas.

En Gandía, Pascual recupera su restaurante tras días de lluvias. Aunque ha sufrido fuertes pérdidas económicas.

La Generalitat mantiene la alerta en Cataluña

Protección Civil mantiene en emergencia el plan Inuncat ante la previsión de lluvias que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en litoral y el centro de Cataluña y que podrían extenderse al anochecer hacia el sur de la comunidad, aún afectado por las inundaciones de los últimos días.

Según ha informado Protección Civil, el Servicio Meteorológico de Cataluña prevé que a partir de este mediodía las lluvias afecten el litoral y el prelitoral, la Cataluña central y el Prepirineo, especialmente las comarcas de Alt Camp, Alt Penedès, Anoia, Baix Camp, Baix Llobregat y Baix Penedès.

Al anochecer, las precipitaciones, que localmente podrían ir acompañadas de tormenta, se extenderán al sur de Cataluña, donde los Bomberos de la Generalitat siguen trabajando hoy para reabrir carreteras y caminos anegados por las lluvias torrenciales que han caído en la zona desde el domingo por la tarde.

Carreteras continúan cortadas

A consecuencia de las lluvias, siguen cortadas por inundación la carretera C-12 entre Amposta y Tortosa y la TV-3443, también entre esas dos localidades.

Desde que se inició el episodio de lluvias torrenciales por la DANA Alice, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 2.480 llamadas que han generado 1.996 expedientes.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha actuado en 87 incidentes y ha movilizado ambulancias para atender presencialmente a 36 personas afectadas, 31 de ellas en estado leve, una grave y cuatro menos graves.