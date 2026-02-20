Las investigaciones de la Guardia Civil revelan los numerosos intentos del detenido por encubrir el doble asesinato

Doble asesinato en Xilxes: el detenido suplantó a su expareja en mensajes de WhatsApp cuando la Policía se puso en contacto con ella

ValenciaAbdelkader B., el hombre detenido como presunto autor del asesinato de su expareja y su hija menor en Xilxes, Castellón, ha pasado a disposición judicial primera hora de la mañana de este viernes. Las investigaciones de la Guardia Civil revelan los numerosos intentos del detenido por encubrir el doble asesinato.

En el registro llevado a cabo en la vivienda del detenido se halló el teléfono móvil de la víctima y que utilizó para hacerse pasar por ella cuando ya estaba muerta. También se ha conocido que en la habitación donde se hallaron los cadáveres pintó una esvástica para despistar la investigación, pero estaba mal hecha.

Tras el hallazgo de teléfono móvil de la víctima en la casa del detenido, los agentes se centran en encontrar el arma del crimen y en analizar las imágenes de las cámaras de seguridad que enfocaban al portal de las víctimas.

Miembros de la asociación de personas sordas de Castellón le increpan

El hombre fue arrestado inicialmente por un presunto delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento en vigor sobre su exmujer y, posteriormente, se le imputaron también los dos presuntos asesinatos, que serán investigados por un juzgado especializado en violencia sobre la mujer.

A las puertas del juzgado se han concentrado miembros de la asociación de personas sordas de Castellón (Apesocas) para mostrar su apoyo a las víctimas, que padecían esa discapacidad, al igual que el detenido.

El vocal de la asociación, David Moreno, ha explicado ante los medios que han acudido a los juzgados “para homenajear y apoyar a María José y a su hija, y también por la impotencia y la rabia” que les genera este doble crimen.

Moreno ha señalado que conocían tanto a la víctima como al detenido por su vinculación con la asociación. “Nos conocemos por la asociación y también por parte de su exmujer”, ha indicado.

El detenido era una persona "agresiva"

El representante de Apesocas ha afirmado que desde la entidad se sienten “tristes” y que, aunque consideraban al detenido una persona “agresiva” y “con un carácter que se le cruzaban los cables fácilmente”, no esperaban que pudiera llegar “a ese extremo”.

Sobre las víctimas, ha destacado que María José era “una persona muy buena, cariñosa y tranquila”.

Preguntado por la posibilidad de que la asociación se persone en la causa, Moreno ha señalado que todavía no lo han decidido y que deberán abordarlo con la junta directiva, aunque ha manifestado que la intención es “querer estar ahí”.

En relación con las medidas de protección para víctimas de violencia de género con discapacidad, ha indicado que, en su opinión, quienes sufran malos tratos deben denunciarlos y solicitar las medidas oportunas, si bien ha reconocido no conocer en detalle el procedimiento.

Los cuerpos de la mujer y de la menor fueron hallados el pasado martes en la vivienda familiar, en Xilxes, con signos de violencia.

La víctima estaba incluida en el sistema VioGén y su situación había sido revisada recientemente, con una valoración de “riesgo medio”. La orden de alejamiento impuesta al detenido permanecía vigente hasta 2027 y establecía una distancia mínima de 300 metros.