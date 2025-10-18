El abogado Cristóbal Martell asesora al hijo del empresario desde hace meses

El comunicado íntegro de la familia de Isak Andic tras la imputación por homicidio del hijo del fundador de Mango: "Se demostrará su inocencia"

El Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) confirma que mantiene abierta una causa por posible homicidio del fundador de Mango, Isak Andic, pero indica que no se ha imputado judicialmente a ninguna persona en concreto, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Así, confirma que la policía catalana trabaja en este nuevo escenario, después de que la hipótesis inicial de la muerte de Andic fuera un accidente tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el pasado 14 de diciembre de 2024. El hijo de Andic, Jonathan Andic, era su único acompañante el día de la muerte de su padre.

El abogado Cristóbal Martell asesora al hijo del empresario desde hace meses pese a que por el momento no se le ha notificado que esté formalmente imputado, en una causa que, desde que se abrió, cuenta con una pieza separada bajo secreto de sumario en la que los Mossos están investigando a Jonathan Andic.

A raíz de la intervención del teléfono móvil de Jonathan Andic, Martell presentó un escrito ante el juzgado en el que solicita tener acceso al auto de la magistrada que habilitó a los Mossos d'Esquadra a requerir el dispositivo, pero hasta el momento no ha recibido respuesta a su petición.

Martell es uno de los abogados más reputados de Barcelona y, como tal, lleva al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su familia en la causa de presunta corrupción que tiene en sus manos la Audiencia Nacional y ha representado al futbolista Leo Messi en su litigio por fraude fiscal, además de otros muchos casos vinculados con delitos económicos.

Los Mossos analizan desde septiembre los mensajes y situación del móvil del hijo de Andic

Los Mossos d'Esquadra analizan desde hace más de un mes los mensajes, llamadas y movimientos del móvil de Jonathan Andic, un dispositivo que le pidieron que les entregara el pasado 9 de septiembre, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

El requerimiento del móvil al hijo mayor de Isak Andic se enmarca en la investigación que tiene abierta la titular del juzgado de instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) para aclarar las circunstancias de la muerte del empresario, causa que inicialmente archivó tras concluir la policía que había fallecido en un accidente de montaña.

El fundador de Mango murió en diciembre del año pasado, al despeñarse por un monte, desde una altura de 150 metros, en una excursión que emprendió con su hijo mayor para hacer una ruta por las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona).

Según ha publicado 'El País', ciertas incongruencias en la declaración de Jonathan Andic levantaron las sospechas de los Mossos d'Esquadra, que plantearon a la jueza instructora nuevas diligencias mientras investigan el caso como un posible homicidio.

En el marco de esa investigación, la policía catalana requirió el pasado 9 de septiembre al hijo del empresario que les entregara su teléfono móvil, con el fin de analizar los movimientos del dispositivo el día de los hechos, así como las llamadas y mensajes que intercambió con su padre los días previos a su muerte.

Los investigadores analizan los mensajes con el fin de hallar indicios que apuntalen su hipótesis de que Jonathan Andic tenía una mala relación con su padre, una cuestión que la defensa desmiente categóricamente.