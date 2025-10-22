Paola Mariana Lens, una joven argentina que viajó a Palma para trabajar y que desapareció el 14 de octubre, ha sido localizada

La desaparición de Paola Mariana Lens había generado mucha preocupación entre sus familiares

Compartir







Paola Marina Lens, una joven argentina de 26 años que desapareció en Palma de Mallorca el pasado 14 de octubre, ha sido localizada en buen estado este miércoles.

La joven viajó desde Buenos Aires hasta Palma el pasado 6 de octubre para ejercer como niñera en una familia alemana. Una vez en la isla, el rastro de la joven se perdió.

PUEDE INTERESARTE Encuentran un cadáver junto al río Turia que podría ser uno de los últimos desaparecidos de la DANA

El caso había generado mucha preocupación. No obstante, en las últimas horas se ha confirmado que se ha presentado en una comisaría y que sus familiares ya viaja a España para encontrarse con ella. Así lo recogen fuentes como 'Última Hora' y 'El Canciller'. Tanto el consulado de la República de Argentina en la capital balear como las autoridades locales habían realizado un despliegue de búsqueda.

La familia de Paola Mariana Lens había pedido ayuda a las autoridades españolas

La madre de la joven se había mostrado muy preocupada por la desaparición de la joven y había pedido ayuda a las autoridades para encontrarla. Temía que la pudieran haber secuestrado.

PUEDE INTERESARTE Hallan los cuerpos sin vida de Antonio y Manuel, los dos hombres desaparecidos en Zamora

También, a través de las redes sociales, la comunidad argentina en Mallorca había pedido colaboración y llamar al +5491158232371 en caso de tener información sobre la joven, o bien llamar a la Policía. Se sabe que 'Mar', como conocen a la joven, había viajado a Baleares para trabajar por un tiempo, ahorrar y poder afrontar una etapa de esquí en Andorra.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La concentración que se había convocado en Palma por la joven

Argentinos residentes en Mallorca han convocado una concentración en Palma tras la desaparición de Paola Mariana Lens. La movilización ha tenido lugar a las 13.00 horas de este miércoles en el parque de Ses Estacions. Poco antes de que se desactivara el aviso.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La Policía Nacional, que ha recibido la citada información, ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición, han indicado fuentes policiales.