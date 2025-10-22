Gonzalo Barquilla 22 OCT 2025 - 17:32h.

El Ayuntamiento de Épila abre una cuenta bancaria para ayudar a repatriar a Pedro Daniel Bernad, ingresado en un hospital de Cuba

Pedro Daniel Bernad llegó a Cuba el 3 de octubre y fue hospitalizado el día 10: se ha sometido a dos operaciones

Sigue la preocupación por el estado de salud de Pedro Daniel Bernad, el zaragozano de 51 años que se fue de vacaciones a Cuba el pasado 3 de octubre y fue ingresado una semana después debido a un vólvulo intestinal que derivó en dos operaciones quirúrgicas y otras complicaciones.

El Ayuntamiento de Épila, de donde es natural el aragonés, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para costear un avión medicalizado y que Pedro Daniel sea repatriado cuanto antes a España, como pide su familia. Se ha dispuesto la apertura de una cuenta bancaria oficial cuyo titular es el Ayuntamiento de Épila. Así lo han hecho saber en un comunicado.

Una cuenta bancaria para ayudar a Pedro Daniel Bernad

"Don Jesús Bazán Sanz, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Épila, hace saber que; como es sabido por todos los vecinos y vecinas de Épila, nuestro vecino don Pedro Daniel Bernad Rodríguez se encuentra actualmente en Cuba, país al que viajó recientemente, y donde está padeciendo serios problemas de salud que han motivado la necesidad de proceder a su repatriación; que, tras las conversaciones mantenidas entre este ayuntamiento y la familia de don Pedro Daniel Bernad Rodríguez, el Ayuntamiento de Épila ha procedido a la apertura de una cuenta bancaria con el fin de recibir las donaciones voluntarias que deseen realizar las personas que quieran colaborar en dicha repatriación", indica el texto.

"El número de cuenta habilitado a tal efecto en la entidad bancaria Ibercaja es el siguiente: ES93-2085-0915-4303-3042-0791. Titular: Ayuntamiento de Épila. Asimismo, la familia ha comunicado que los fondos recaudados en la cuenta que previamente había habilitado serán transferidos íntegramente a la nueva cuenta gestionada por este ayuntamiento, con el fin de unificar y centralizar esta gestión solidaria, lo que se hace público para general conocimiento", añade el documento.

Pedro Daniel sigue hospitalizado grave en un hospital de Santa Clara, a la espera de ser repatriado

Pedro Daniel se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara. Debido al giro intestinal, fue sometido a dos operaciones. Todo parecía ir a mejor tras este paso, pero una neumonía y otras complicaciones post-operatorias provocaron que el cuadro volviera a ser grave y que tuviera que ingresar de nuevo en la UCI tras pasar a planta. La hermana y el cuñado de este vecino de Épila se han trasladado al país caribeño para acompañarlo e intentar agilizar su repatriación a España.

La familia confiaba en que el seguro que tenía contratado o las autoridades españolas pudieran facilitar un avión medicalizado para su vuelta. Pero, como explicaron, se lo han denegado. Es por ello que ahora el Ayuntamiento de Épila se ha volcado con ellos para ofrecer su apoyo: además de la recaudación de fondos, están manteniendo contactos de alto nivel para intentar facilitar el procedimiento. Debido a su estado de salud, Pedro Daniel no podría volar en un avión comercial con asistencia. La ópción más viable es un avión medicalizado, pero para fletarlo "se necesitan como minimo alrededor de 150.000 euros", como indicaron los familiares. Desde el entorno del aragonés piden su regreso inmediato, ya que en nuestro país, las condiciones sanitarias e higiénicas de los hospitales son más óptimas para su tratamiento. La situación recuerda a la de otros españoles con problemas de salud en el extranjero, como el profesor cordobés Juan Manuel Serradilla, quien permanece en Vietnam.