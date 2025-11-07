La asociación cree que fueron a por Jara porque era una perrita mayor, dócil y débil

Ofrecen 1.000 euros de recompensa para localizar a Kira, una perra perdida en Corcubión: "Tenemos mucha impotencia"

Compartir







HuelvaLa Asociación Protectora Palma Perruna, de la Palma del Condado (Huelva) denuncia la muerte violenta de una galga de 12 años tras ser apuñalada con un destornillador. Al parecer, “una o varias personas” saltaron el perímetro de su refugio para ir a por Jara: "Así la encontramos esta mañana. Tendida. Sangrando. Sola. Una escena que jamás podremos olvidar. Un dolor que quema, una rabia que atraviesa", aseguran.

"Hoy no lloramos solo tristeza; hoy lloramos rabia, impotencia y horror. A nuestra Jara, nuestra galguita noble, buena, indefensa y mayor, la han asesinado. No murió por enfermedad, no se apagó de vieja, a Jara alguien la mató, con crueldad y cobardía", lamentan en las redes sociales.

"Solo hicieron daño a esta galga que era muy mayor", afirma la protectora

La asociación lamenta el dolor que les ha causado esto porque creen que “quien haya sido” ha ido a por esta perra “porque era la más débil” con la única finalidad “de hacer daño al animal”. “Los demás son perros más grandes y más impotentes. Solo hicieron daño a esta galga que era muy mayor, muy buena, dócil y débil", aseguran.

PUEDE INTERESARTE Recogen el ADN de las heces de perros en Alcalá de Henares: una iniciativa contra los que no recogen los excrementos de sus mascotas

La protectora relata que tienen dos cámaras de vigilancia que no han registrado imágenes que puedan servir de pruebas porque “el refugio es muy grande y solo cuentan con dos”. “Podría haber accedido por alguna parte donde no enfocaran", señala, tras resaltar que “nunca habrían imaginado” que pudiese ocurrir un episodio así de violento. Ahora, explican, pondrán más cámaras porque tienen miedo de que vuelva a repetirse.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Le hicieron lo peor que se le puede hacer a un ser vivo indefenso", apuntan

El informe veterinario ya lo tiene la Policía Local de La Palma del Condado, que está colaborando con el Seprona, para descubrir a los autores de “un asesinato tan brutal y cobarde”. "Saltaron a nuestro refugio, se acercaron a una perrita de 12 años, frágil, dulce, que jamás hizo daño a nadie, y le hicieron lo peor que se le puede hacer a un ser vivo indefenso. Heridas profundas, de seis y siete centímetros, cortes limpios en el cuello. Varias veces, fría, brutal y deliberadamente", sostienen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La protectora se pregunta “quién puede hacer algo así” y piden perdón al animal por no haberle podido evitar este final: "Jara, pequeña… perdón. Perdón por un mundo que no supo cuidarte como merecías. Perdón porque te fallaron demasiadas veces. Aquí sí fuiste amada. Aquí sí importaste. Tu mirada, tu calma, tu bondad… nunca se olvidarán".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"No eres fuerte, no eres valiente sino la peor forma de cobarde", subraya la protectora

En el post, indican que “todo está denunciado ante la Guardia Civil” y se muestran convencidos de que “se sabrá quién hizo esto y responderá ante la justicia”. Y le lanzan un mensaje al autor de los hechos: "No eres fuerte, no eres valiente sino la peor forma de cobarde".

Jara era una perrita de 12 años que había pasado por distintos hogares. El último dueño que tuvo falleció y la entregaron a la protectora en una caja con extremada delgadez. Esta perra luchaba contra leishmania, erliquia y anaplasma. Pero con el tratamiento, estaba empezando a mejorar.

Ahora, la protectora le promete una cosa a Jara: "No habrá silencio. Por ti. Por todos".