10 NOV 2025

La familia aún desconoce cómo va a traer de vuelta a España el cuerpo del profesor cordobés, fallecido el pasado sábado en un hospital de Ho Chi Minh

La familia de Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés fallecido el pasado sábado 8 de noviembre en Vietnam, aún desconoce cómo van a gestionarla posible repatriación del cuerpo desde Ho Chi Minh (Saigón) hasta España. Han sido dos meses de sufrimiento en el hospital desde que el vecino de El Astillero, Cantabria, ingresó con una pancreatitis aguda con shock séptico.

La familia comunicaba el fallecimiento desde el portal de la campaña de recaudación que abrieron en GoFundMe para costear el ingreso hospitalario de Juan Manuel. Este lunes 10 de noviembre, la familia ha pedido “paciencia” para aquellas personas que se han interesado en saber los siguientes pasos.

“Varias personas se han interesado por lo que vamos a hacer a partir de ahora. Os pedimos paciencia, las gestiones allí no son fáciles, y aunque estamos recibiendo todo el apoyo del cónsul español en Ho Chi Minh, todo va lento”, ha escrito Fernando Bejar, organizador de la campaña.

Pendientes de las cuentas finales del hospital

La familia ha explicado que todavía no tienen las cuentas finales del hospital, pero días atrás ya se comunicó que los costes por el ingreso estaban ascendiendo hasta los 4.000 euros diarios en facturas médicas. “Tampoco tenemos aún las cuentas finales con el hospital, y otros datos que necesitamos para poder cerrar las cuentas. Pero estamos en ello, y os iremos informando de las novedades”, han señalado.

Sobre la posible repatriación del cuerpo de Juan Manuel Serradilla, el portavoz de la familia, Fernando Bejar, ha señalado a ‘El Diario Montañés’ que se encuentran inmersos en un “complicadísimo papeleo” para gestionarlo. “No hemos tomado la decisión. Sara -la hija de Serradilla- está buscando la mejor manera con el consulado de España en Vietnam y con Exteriores, pero como mínimo tardaríamos una semana en poder repatriar el cuerpo y no está claro porque entran en juego muchos factores. No descartamos tampoco la incineración en Vietnam para el traslado posterior, pero informaremos de cualquier novedad”, recoge el citado medio.

El portavoz también ha valorado el trabajo del consulado en el país del sudeste asiático. “Están haciendo todo lo posible, nos están apoyando muchísimo”, señaló a ‘El Diario Montañés’. La única queja que está teniendo la familia con la administración española es la no respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a unas cartas que la hija del profesor escribió para pedir ayuda. “Ni tan siquiera le ha contestado el gabinete de comunicación, es nuestra única queja, que no hemos recibido respuesta, un contacto, una explicación, un detalle este domingo...”, señala el portavoz.

Por delante quedan días de trámites burocráticos complicados y contactos con instituciones que ayuden a resolver la situación tras unos meses de angustia e incertidumbre. Meses en lo que también ha quedado patente la solidaridad con esta familia. A través de la campaña en GoFundMe, la familia de Juan Manuel consiguió recaudar 175.000 euros para el viaje de regreso que, al final, fue descartado por los médicos por el avance de la infección.

Juan Manuel Serradilla había viajado a Vietnam en un grupo organizado por la Comunidad de Madrid para hacer turismo junto con su pareja, cuando el 10 de septiembre tuvo que ser ingresado de urgencia en el FV Hospital de Ho Chi Minh (Saigón) tras sufrir una pancreatitis aguda con shock séptico que le ha mantenido sedado y con diálisis por una afección en los riñones. Durante este tiempo, el estado de salud de Juan Manuel Serradilla empeoró hasta su fallecimiento debido al avance de una nueva infección bacteriana en la última semana.