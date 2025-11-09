Jenifer Moreno 09 NOV 2025 - 10:28h.

El estado de salud del profesor cordobés empeoró la última semana debido a una infección bacteriana

Un amigo de Juan Manuel Serradilla inició una campaña de recaudación de fondos para su repatriación y cubrir los gastos médicos y de manutención

Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés y vecino de Astillero hospitalizado en Vietnam el pasado 10 de septiembre tras sufrir una pancreatitis aguda durante un viaje turístico, ha fallecido en la tarde del sábado a los 77 años.

“Hace unas tres horas Juanma nos ha dejado. Que la tierra le sea leve. Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío”, ha escrito en un comunicado su amigo Fernando Béjar, portavoz de la familia ante los medios.

Béjar ha querido transmitir el agradecimiento de su familia y sus amigos por el “apoyo y calor recibido” desde que se hiciese pública la situación de Juan Manuel Serradilla.

Juan Manuel Serradilla ingresó con una pancreatitis aguda con shock séptico

Juan Manuel Serradilla había viajado a Vietnam en un grupo organizado por la Comunidad de Madrid para hacer turismo junto con su pareja, cuando el 10 de septiembre tuvo que ser ingresado de urgencia en el FV Hospital de Ho Chi Minh (Saigón) tras sufrir una pancreatitis aguda con shock séptico que le ha mantenido sedado y con diálisis por una afección en los riñones.

Durante este tiempo, el estado de salud de Juan Manuel Serradilla empeoró hasta su fallecimiento debido al avance de una nueva infección bacteriana en la última semana.

“Según nos dicen los médicos que le atienden, y varios especialistas españoles que hemos consultado, el pronóstico es muy negro. Ahora mismo solo podemos esperar”, reconoció su hija Sara a ‘El Diario Montañés’ días antes.

El español tenía seguro de viaje, pero alcanzó su límite de cobertura

Su hija y su amigo Fernando Béjar dieron a conocer su situación el 13 de octubre cuando crearon una campaña de recaudación de fondos para tratar de repatriar al exprofesor a España y cubrir los gastos médicos y de manutención en Vietnam.

Serradilla tenía seguro de viaje, pero durante su ingreso alcanzó su límite de cobertura. Además, la póliza solo cubría un posible traslado en vuelo comercial con escolta médica, una opción que los médicos consideraron inviable desde el primer momento dadas las “condiciones críticas” del paciente.

En la medida de lo posible, la opción del traslado era conveniente ya que "estar en contacto con un ambiente bacteriano desconocido para su sistema inmunitario, como es el de este país, no es lo más recomendable", así que su familia no dejó de luchar por ello.

No podía ser en un vuelo comercial. La “única alternativa médica segura para su repatriación a España, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico”, explicó entonces su hija Sara, quien viajó hasta el país asiático en cuanto tuvo conocimiento de la situación de su padre.

Así, a la importante cantidad de dinero que supondría su posible repatriación a España, comenzaron a sumarse los gastos médicos -más de 4.000 euros diarios- y de manutención, por lo que se vieron obligados a iniciar una campaña que llegó a recaudar más de 174.000 euros.

Los intentos de su familia por repatriarle

Para su posible repatriación, la familia se dirigió al Ministerio de Defensa, Exteriores y Sanidad, para plantear como alternativa su vuelta a España con un avión medicalizado del Ejército de Aire, pero no obtuvieron respuesta, por lo que barajaron contratar a una empresa privada.

La última opción que tuvieron sobre la mesa fue la contratación de un avión medicalizado hasta el Hospital Reina Sofía de Córdoba con un coste de 335.000 euros. No obstante, el traslado, especificaron entonces, no podría hacerse antes de mediados de noviembre y siempre que el paciente continuase estable, lo que no pudo ser. En la última semana, el estado de salud de Juan Manuel Serradilla empeoró y su hija descartó que el español fuese a ser trasladado.