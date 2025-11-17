Familiar de interno de la residencia de Encarnita Polo: "Es como un hotel de cuatro estrellas"

Las familias de los internos aseguran que es una residencia de lujo y que el trato a los internos es fenomenal

El presunto agresor de Encarnita Polo llevaba pocos días en la residencia de Ávila y le estaban ajustando la medicación

Encarnanita Polo fallecía este fin de semana en la residencia en la que vivía a manos de un compañero. La investigación para esclarecer la causa de la muerte sigue abierta. Al parecer, el agresor, cuando se enteró de lo que había hecho, se vino abajo. La residencia, que está siendo investigada, ha enviado un comunicado: "Estamos consternados ante lo ocurrido. No vamos a pronunciarnos ante la situación".

'Vamos a ver' ha podido hablar con familiares de internos de la residencia de Encarna Polo, quienes afirman que la residencia es de lujo y que el trato a los internos es fenomenal: "Es una residencia muy buena. Yo he tenido gente conocida allí, pero cuesta mucho, es muy cara, o sea que ojalá la pudiéramos pagar todos. Es como un hotel de cuatro estrellas, pero subiendo a cinco".

Familiar interno residencia de Encarnita Polo: "Lo que pasa es que locos hay en todos los sitios"

Dan más detalles sobre la residencia: "Los jefes míos, donde yo trabajaba, que ya han muerto, estaban allí muy atendidos. Lo que pasa es que locos hay en todos los sitios. Ahora que salga Rappel diciendo que la tenían allí como un perro y que dónde están los pisos y dónde está el dinero... oye, eso su hija sabrá. Pero esa residencia cuesta mucho dinero".

Jorge Luque, reportero del programa, aporta más información sobre el presunto agresor: "La residencia no puede acceder al historial médico de los internos directamente; se tienen que fiar de lo que cuentan los familiares. El punto va a ser si este hombre estaba correctamente diagnosticado y si la familia informó de lo que pasaba, y luego si la residencia lo aisló correctamente o no. Nos han dicho que estaban acabando de ajustarle la medicación".