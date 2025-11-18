Alberto Rosa 18 NOV 2025 - 23:40h.

La pequeña de 12 años anunciaba este lunes que ingresaba en el Complejo Hospitalario de Salamanca para someterse a una operación

María, la 'princesa futbolera guerrera', avanza en su lucha contra el sarcoma de Ewing: "La analítica salió bien y pude empezar mi sexto ciclo"

Todos los españoles - especialmente, los aficionados al fútbol - recordarán a María Caamaño Múñez, la niña salmantina que, el verano pasado, levantó la copa junto a los jugadores de la Selección Española de fútbol. Ella soñaba con dedicarse profesionalmente a este deporte - siendo una acérrima seguidora del Atlético de Madrid - pero, a los siete años, fue diagnosticada con sarcoma de Edwing, un tipo de cáncer infantil que conocemos muy bien por el relato que dejó para siempre en las redes la (querida) y fallecida Elena Huelva.

La pequeña de 12 años anunciaba este lunes que ingresaba en el Complejo Hospitalario de Salamanca para someterse a una operación. Caamaño acaba de anunciar que su operación "ha salido bien, dentro de lo previsto". "Después de todos los mensajes que he recibido, solo puedo dar las gracias por tanto cariño y deciros que la operación ha salido bien, dentro de lo previsto", ha señalado en una publicación de Instagram. Sin embargo, ha explicado que los dolores están siendo complicados. "Aun así, los dolores están siendo bastante fuertes, y me esperan días complicados", ha confesado.

Lo que sin duda anima a la pequeña a continuar en su lucha contra el sarcoma de Edwing es el fútbol. "Menos mal que hoy ha jugado España, y entre dolor y dolor me ha dado un respiro y algo de distracción", ha dicho.

"Ahora me toca tener paciencia y afrontar una recuperación que será larga, pero estoy segura de que valdrá la pena", añade. Finalmente, la pequeña ha querido agradecer a todos sus seguidores que le brindan apoyo. "Gracias de corazón, saber que estáis ahí me da muchísima fuerza en estos momentos", ha concluido.

En una de sus últimas actualizaciones, María confirmó una serie de malas noticias, pues, al comunicar los resultados de sus últimas pruebas, aseguró que el "Ewing no le daba tregua". Desde entonces, ha estado sometida a controles, en los que los médicos controlan el nivel de sus plaquetas para ver si puede continuar o no con su medicación. Y, aunque siempre aparece en las fotos con una gran (y bonita) sonrisa en la cara, ahora, le ha contado a su "afición" que su ingreso en el hospital.

Como siempre, sus palabras han recibido una oleada de cariño y apoyo de parte de personajes como Paula Echevarría y otras niñas conocidas en las redes por dar visibilidad a las enfermedades raras, como Claudia o Elenita, le mandan todo el ánimo posible.

La influencer tendrá que recuperarse para una cita que le hace "mucha ilusión" y que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, día en el que su asociación, 'Por la sonrisa de María', celebrará una gala benéfica que así ha sido anunciada: "Un evento en el que celebraremos el primer año de la asociación y reconoceremos la labor de tantos que nos habéis ayudado durante esta primera etapa. Seguro que todos los agradecimientos se quedan cortos, pero gracias... ¡Y que gracias a todos, en pocos meses, daremos el paso a Fundación! Con vuestra ayuda, seguimos construyendo esperanza y mejorando la vida de muchas personas", dice la invitación oficial.