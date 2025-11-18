Tras la tragedia que acabó con la vida de su hija, la familia recibe apoyo masivo de vecinos que les han proporcionado ropa, comida y un techo donde dormir

Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias, Granada

Un incendio en una vivienda acabó con la vida de una niña de tan solo tres años. Pero de las cenizas surge la solidarida,: cientos de vecinos se han volcado con la familia, que ha perdido todo, desde ropa, comida y pañales hasta un techo donde dormir. Los padres, obligados a empezar de cero, encuentran en el apoyo del pueblo una fuerza que les permite dar los primeros pasos hacia la recuperación.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Juan y Rosa, los padres de la menor fallecida, quienes explican cómo se encuentran: "Estamos super mal porque lo que nos ha pasado ha sido algo de lo que nunca vamos a poder levantar cabeza. Mi niña era lo que más quería en esta vida. Fue tan rápido que todavía no podemos entenderlo. Todo el pueblo se ha volcado con nosotros".

Padres de la menor fallecida: "Toda la ropa que llevamos nos la ha dado el pueblo"

Sobre la solidaridad de los vecinos, añaden: "El pueblo ha respondido de manera fabulosa, de forma masiva y sin descanso. Toda la ropa que llevamos nos la ha dado el pueblo y se están portando de maravilla".

También explican cómo intentan retomar la normalidad: "Mañana vamos a ir a otra casa y que los niños vuelvan al colegio para despejarse ellos, pero también nosotros. Pero esto va a ser un camino muy largo".

Por último, no han querido olvidar a una persona que ayudó durante el incendio: "Fue un hombre que, en un momento de desesperación, entró en la casa y preguntó dónde estaba la niña. Se tiró al fuego y cayó hacia atrás por la fuerza del incendio, quemándose toda la frente. Me gustaría saber quién es para darle las gracias. También queremos agradecer a todo el pueblo, a Raquel, a Protección Civil, a mis vecinos, al tanatorio, al hogar del pensionista… a todos los que nos ayudaron".