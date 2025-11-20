Alberto Rosa 20 NOV 2025 - 19:15h.

La joven valenciana ha felicitado a su madre por su 56 cumpleaños con una emotiva carta difundida en redes sociales

María, la 'princesa futbolera guerrera' que levantó la Eurocopa termina su operación: "Los dolores están siendo bastante fuertes"

Compartir







Noah Higón, la joven valenciana de 27 años que padece siete enfermedades raras, es conocida por utilizar las redes sociales para dar visibilidad a estas patologías. Ella padece síndrome de Ehlers Danlos, síndrome de Wilkie, síndrome de cascanueces, síndrome de May-thurner, síndrome de la vena cava inferior, gastroparesia y síndrome de Ryanaud. Por ello, como ella misma suele decir, pasa más tiempo en el hospital que en su propia casa.

Este 20 de noviembre, no es un día cualquiera para Noah. Es el cumpleaños de su madre, que cumple 56 años. La joven ha querido felicitarla en una publicación muy especial en la que agradece todo lo que hace por ella, a la vez que reflexiona sobre las horas y horas de máquinas de quirófano, pasillos blancos y silencios eternos.

“Hay cumpleaños que no se celebran con pasteles ni globos, sino con el sonido rítmico de las máquinas, con el frío de los pasillos blancos y el silencio que sólo se rompe cuando respiramos hondo para no rompernos”, comienza diciendo Noah.

PUEDE INTERESARTE Iniciativa pionera en Europa: prueba para detectar más de 300 enfermedades raras en recién nacidos

“Los tuyos, mamá, siempre han sido así: entre quirófanos y esperas, entre la esperanza y el miedo, como si el calendario insistiera en recordarnos que la vida, para nosotras, nunca ha sido un camino recto”, continúa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Sé que cada año pides el mismo deseo. No hace falta que lo digas. Lo reconozco en tu forma de cerrar los ojos, en la manera en que aprietas los labios antes de soplar las velas. Es el mismo deseo que pido yo en silencio, con esa superstición infantil que aún creemos que puede protegernos del mundo”, cuenta con emoción Higón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Explica que cumplir años este año será “extraño, difícil, injusto”. “Pero yo solo quiero que al pasar esa hoja del calendario recuerdes lo esencial: que seguimos aquí, que seguimos juntas, que vivir, a veces, es el único acto de rebeldía que nos queda”, escribe.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Vivimos por los que ya no están, por los que sí, y por lo que aún queda por salvar” y concluye con un “Felices 56, mamá”.” Te quiero con esa fuerza que no entiende de hospitales ni de diagnósticos, con esa paciencia que se aprende en las salas de espera, con ese amor que resiste incluso cuando el cuerpo no puede. Te quiere tu Nohita”, finaliza la emotiva carta.

Una publicación que ha conmovido a decenas de usuarios que han reaccionado a su historia, con comentarios llenos de cariño y apoyo. “Eres una valiente y tan buena gente que aún en momentos tan difíciles eres capaz de sacar una sonrisa y escribir con el corazón”, escribe un usuario.