Antonio Rodríguez 11 SEP 2025 - 17:52h.

Noah Higón, al salir de quirófano: "La vida, a veces, aprieta, estruja, ahoga... como si quisiera comprobar de qué estás hecha"

La preocupante carta de Noah Higón, que padece siete enfermedades raras: "Cuando esto se publique, estaré dormida"

Noah Higón es una joven valencia que padede siete enfermedades raras y que utiliza las redes sociales como altavoz para dar visibilidad a la situación de millones de personas. Esta vez ha alegrado a todos sus seguidores con la mejor de las noticias tras salir del quirófano: colgó una imagen sonriendo, con el pulgar hacia arriba y confesando que todo "ha salido bien".

La joven tiene el síndrome de Ehlers Danlos, síndrome de Wilkie, síndrome de cascanueces, síndrome de May-thurner, síndrome de la vena cava inferior, gastroparesia y síndrome de Ryanaud. No hay nadie mejor que Noah Higón para explicar y mostrar cómo es la vida de los enfermos que padecen una o varias enfermedades raras. Y ahora, aunque a veces cuesta ver la luz, mandó un emotivo mensaje tras salir de su intervención en quirófano.

A primera hora de la mañana del jueves publicaba un sentido post en redes en el que se veían sus calcetines y anunciaba lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante: "Si estás leyendo, esto significa que yo estoy en quirófano, he dejado el post programado, así que no sé muy bien cuándo podré volver a pasarme por aquí. Espero que pronto"

La salida de Noah Higón de quirófano: "Cuerpecito, aguántame el ritmo"

Horas después Noah Higón volvió a reaparecer en redes, con una sonrisa, el gesto emocionado y con una carta que llegó al corazón de sus seguidores: "La vida, a veces, no se conforma con empujar: aprieta, estruja, ahoga. Te hunde sin previo aviso y te deja sin aire, como si quisiera comprobar de qué estás hecha".

"En esos momentos no basta con flotar, hay que aprender a nadar contra la corriente, a moverse aunque el cansancio pese como plomo en los brazos", explica de esta forma de que va a luchar por salir adelante. Tras esto, Noah Higón añade: "Y cuando los hilos se enredan, cuando las cuerdas de tus propios miedos te atan de pies y manos, no hay salvadores mágicos. Solo tú, con tus dedos temblorosos, podrás ir deshaciendo nudos, uno a uno, hasta liberar el aliento".

"La vida no deja de apretar, lo que cambia es tu manera de respirar bajo el agua", sentencia en la carta ante sus miles de seguidores. Una reflexión bastante profunda y sentida de la paciente que, tras salir de la operación, solo tiene un pensamiento en la cabeza: "Que sigamos viviendo para contarlo, aunque sea con la voz herida, con las manos cansadas, con la memoria y la piel llena de cicatrices, pero de pie, latiendo todavía".

Por último, para tranquilizar a los seguidores y conocer cómo salió la intervención, Noah Higón sentencia: "El apaño ha salido bien. Probablemente tenga que volver a pasar por boxes porque hay más cosillas que arreglar por ahí adentro. Cuerpecito, aguántame el ritmo que tenemos mucho por vivir aún".