El hermano de Anilson Soares, Adolfo, falleció a los 27 años en otro siniestro en el Pozo Calderón, en Villablino (León)

La explotación de Vega de Rengos superó una inspección de seguridad un día antes del accidente en el que han muerto dos mineros

Anilson Soares, uno de los dos mineros fallecidos en un accidente registrado en el interior de una explotación de Vega de Rengos, en el municipio de Cangas del Narcea (Asturias), perdió en 2007 a un hermano, Adolfo, de 27 años, en otro siniestro en el Pozo Calderón, de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), en Villablino (León).

Anilson Soares, de 42 años, era de origen caboverdiano, estaba casado y era padre de dos niños en edad escolar, según han informado a Efe fuentes cercanas al fallecido.

Las mismas fuentes han destacado de él su carácter afable, su experiencia y la terrible coincidencia de fallecer mientras trabajaba en el interior de una mina como ya le ocurrió en 2007 a su hermano Adolfo Soares a la edad de 27 años.

El fallecimiento de su hermano 18 años antes

En el caso de su hermano, fue una vagoneta, en un movimiento imprevisto, que lo atrapó contra un arco de seguridad mientras se dirigía a la salida tras terminar su turno.

El accidente en Cangas del Narcea en el que falleció el viernes 21 de noviembre Anilson se ha producido poco después de cumplirse dieciocho años de este primer suceso.

En ese siniestro también ha fallecido otro minero, de 32 años y vecino de Cangas del Narcea, en el suroccidente asturiano, mientras que una tercera persona consiguió salir con vida por su propio pie.

Investigan las causas del accidente

El motivo, al parecer, ha sido un desprendimiento de materiales en torno a las cinco de la tarde de este pasado viernes, según informaron fuentes del Gobierno asturiano, del 1-1-2, de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno.

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, ha pedido prudencia: "Hay que dejar también avanzar el tiempo para conocer muy bien las causas que han producido este fatal accidente".

En declaraciones a los medios en las inmediaciones de la mina de Vega de Rengos, gestionada por la empresa TyC Narcea, el consejero ha indicado que se había realizado una "revisión exhaustiva" de la minería privada en todo el Principado tras el accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos

En esta explotación en concreto se llevaron a cabo "diferentes inspecciones". "De hecho la última fue justamente ayer", ha añadido, defendiendo que "todas las actuaciones que han realizado los inspectores" reflejaron que "todo estaba en una situación normal".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha sostenido que la mina derrumbada el viernes "lo tiene todo regla" y que, a raíz del accidente de Cerredo, se realizó "una revisión de toda la actividad minera en la minería privada".

"Se hizo una revisión completa y a fondo y esta mina no tenía absolutamente ningún problema, todos los permisos en regla y estaba más que revisada" ha añadido, recordando que tras el accidente de marzo se paralizó la actividad minera y posteriormente se fue recuperando, llegado incluso a autorizarse la utilización de explosivos en las minas.