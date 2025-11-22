Los fallecidos son Óscar Díaz, un vecino de 32 años de Cangas del Narcea, y Anilson Soares, otro hombre de 42 años de Villablino (León).

AsturiasDolor en Asturias y en el resto de España por la muerte de dos mineros en una explotación de Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas del Narcea. La tragedia ocurre ocho meses después de que otros cinco mineros perdieran la vida en Cerredo por una explosión de gas grisú. Ahora, investigan las causas de este nuevo suceso, pero el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ya ha adelantado que se realizó una inspección tan solo un día antes.

El accidente, del que se dio aviso a las 16:58 horas, se produjo en el nivel -2 de una explotación minera subterránea situada en la zona de Vega de Rengos, a un kilómetro y medio de la entrada y por "un hundimiento del terreno", según fueron detallando fuentes del Gobierno asturiano, del 112, de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno.

Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se desplazaron de inmediato los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a bordo de un helicóptero medicalizado y la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa en otro helicóptero multifunción, así como agentes de la Guardia Civil y personal médico.

Los equipos de emergencia que se adentraron en el interior de la explotación, gestionada por la empresa TYC Narcea, no tardaron en encontrar los cuerpos de los trabajadores, cuyo fallecimiento fue certificado por los servicios médicos.

Óscar Díaz y Anilson Soares, los mineros fallecidos

Los fallecidos son Óscar Díaz, un vecino de 32 años de Cangas del Narcea, y Anilson Soares, otro hombre de 42 años de Villablino (León).

En las primeras informaciones, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra aseguró que los servicios de emergencia estaban a una tercera persona que se encontraba en la zona en el momento del derrumbe. Finalmente, confirmaron que este minero pudo salir de la mina justo después del accidente.

La delegada del Gobierno agradeció la labor de la Brigada de Salvamento Minero, del cuerpo de Bomberos de Asturias, del 112 de Asturias y de la Guardia Civil, que se hará cargo de la investigación del accidente. Asimismo, dio las gracias por la rápida intervención tanto de los compañeros de la mina como de todos los efectivos desplegados.

Acto seguido, llamó a los medios de comunicación a realizar una "reflexión" en un momento en el que "con un mensaje de Whatsapp todo acaba en la televisión", porque cuando hay un accidente con víctimas mortales "las familias no se pueden enterar" por los medios o por un mensaje en redes sociales que sus familiares han fallecido.

"Desde la Delegación del Gobierno, desde el Gobierno de España, transmitir un abrazo a toda la familia minera, a los compañeros de Nilson y de Óscar, por supuesto a Cangas del Narcea y al municipio de Villablino también", añadió la dirigente socialista.

Por su parte, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, mostró su condolencias a las familias de los dos fallecidos tras haberse trasladado a la zona para seguir las labores de rescate.

"Ya han salido de la mina los dos mineros fallecidos. Una vez ellos y sus familias han abandonado la mina, nos vamos todos los demás. Me sumo al sentimiento de dolor, unánime, por la muerte de Óscar Díaz y Anilson Soares, de Asturias y León, tierras hermanas unidas, una vez más, por el dolor", indicó Barbón en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

También agradeció a todos los efectivos que han participado en el rescate de los cuerpos, así como a las distintas autoridades que se encontraban supervisando estas labores.

La mina superó una inspección un día antes

Asimismo, el presidente asturiano recordó que la mina había pasado una inspección de seguridad un día antes.

"Mi corazón se une a los miles de corazones de las cuencas mineras que, una vez más, vemos como el negro carbón se transforma en el negro color del luto por los mineros perdidos. Descansen en paz", concluyó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso unirse a las condolencias tras este accidente. En respuesta al mensaje de Barbón, lamentó lo ocurrido. "Todo mi cariño para los familiares, amigos y compañeros de los mineros fallecidos en un derrumbe en Cangas del Narcea. Y toda mi solidaridad con la familia minera. Hoy es un día triste para Asturias y para todo el país", escribió.

Ocho meses desde el accidente en Cerredo

Este nuevo siniestro se ha producido en la explotación gestionada desde hace cinco años por la empresa TYC Narcea, cuya licencia fue suspendida temporalmente por el Principado tras el accidente de la mina de Cerredo para comprobar que su actividad se ajustaba a la licencia concedida para un proyecto de investigación.

Tras las pertinentes comprobaciones, el Principado levantó la suspensión por lo que la mina, en la que trabajan unos 70 mineros para la extracción de antracita de alta calidad para usos siderúrgicos, pudo volver a la actividad.