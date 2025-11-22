Jenifer Moreno Europa Press 22 NOV 2025 - 09:50h.

Los fallecidos son dos hombres de 32 y 42 años vecinos de Cangas de Narcea (Asturias) y Villablino (León)

La explotación de Vega de Rengos superó una inspección de seguridad un día antes del accidente en el que han muerto dos mineros

AsturiasÓscar Díaz, un vecino de 32 años de Cangas del Narcea (Asturias), y Anilson Soares, un hombre de 42 años residente de Villablino (León), son los dos mineros fallecidos tras el hundimiento registrado en una explotación de Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas del Narcea.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha confirmado la muerte de estos dos mineros y ha mostrado sus condolencias a las familias de los dos fallecidos.

"Ya han salido de la mina los dos mineros fallecidos. Una vez ellos y sus familias han abandonado la mina, nos vamos todos los demás. Me sumo al sentimiento de dolor, unánime, por la muerte de Óscar Díaz y Anilson Soares, de Asturias y León, tierras hermanas unidas, una vez más, por el dolor", ha indicado Barbón en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

También ha agradecido a todos los efectivos que han participado en el rescate de los cuerpos, así como a las distintas autoridades que se encontraban supervisando estas labores.

"Mi corazón se une a los miles de corazones de las cuencas mineras que, una vez más, vemos como el negro carbón se transforma en el negro color del luto por los mineros perdidos. Descansen en paz", ha concluido.

La mina pasó una inspección de seguridad un día antes

Asimismo, el presidente Asturiano ha recordado que la mina había pasado una inspección de seguridad el jueves 20 de noviembre.

Barbón, que por la tarde iba a participar en Salamanca en un acto de partido organizado por el PSOE de Castilla y León, se desplazó al lugar de los hechos nada más conocer el suceso. Al lugar del accidente se trasladaron también la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli.

El Centro de Coordinación de Emergencias de Asturias recibió el aviso del accidente pocos minutos antes de las 17:00 horas del viernes 21 de noviembre. El suceso, producido por un hundimiento a un kilómetro y medio de la entrada de la mina, dejó inicialmente dos trabajadores sin localizar.

Se movilizaron efectivos de Bomberos de Asturias con base en Cangas del Narcea, el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado, así como uno de los helicópteros multifunción que trasladó a la Brigada de Salvamento Minero. El 112 también activó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Alrededor de las 20:00 horas, los Bomberos localizaron a los dos trabajadores fallecidos, cuyos cuerpos pudieron ser recuperados a última hora de la noche.

TyC Narcea, la empresa encargada de gestionar la explotación

Ahora, se investigan las causas del accidente en la explotación. La encargada de su gestión es la empresa TyC Narcea, cuya actividad se vio paralizada temporalmente por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Tras las pertinentes comprobaciones, el Principado levantó la suspensión por lo que la mina, en la que trabajan unos 70 mineros para la extracción de antracita de alta calidad para usos siderúrgicos, pudo volver a la actividad.