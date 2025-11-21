Patricia Pardo homenajea a Rosalía: "Está conquistando el mundo siendo exactamente quien quiere ser"

Patricia Pardo homenajea a Rosalía, en 'Vamos a ver'

En 'Vamos a ver', Patricia Pardo se caracteriza cada viernes de una figura histórica para rendir homenaje y destacar la vida y obra de personas relevantes. En el programa de hoy, 21 de noviembre, Patricia Pardo se ha caracterizado como Rosalía, la cantante catalana que acaba de lanzar su último álbum.

Patricia Pardo ha comenzado el programa haciendo referencia a la figura de Santa Cecilia: "Esta semana se celebra el Día de la Música en honor a Santa Cecilia. Cuenta la leyenda que, mientras los músicos tocaban en su boda, ella cantaba en su corazón a Dios. Algo similar le ocurre a la mujer que hoy tomamos como musa, Rosalía. Ella sabe que la música no es solo arte: la música es compañía, refugio y emoción. Nos acompaña cuando celebramos, cuando lloramos, en un viaje solo o acompañados, o en nuestro día a día mientras trabajamos. La música nos inspira, nos calma y nos conecta, porque es el lenguaje universal capaz de unir a personas que no hablan el mismo idioma, pero que sienten la misma emoción, como la que estamos compartiendo ahora mismo ustedes y yo".

Patricia Pardo: "Ella desafina lo correcto para afinar lo auténtico"

Sobre Rosalía, Pardo comenta: "Rosalía es nuestra inspiración de hoy porque, si hablamos de música, la corona o el halo ahora mismo sin duda lo lleva ella. Donde algunos ven riesgo, ella ve camino, estilo y originalidad. Ella desafina lo correcto para afinar lo auténtico, porque equivocarse es de humanos, pero es inhumano no rendirse ante una mujer que está conquistando el mundo siendo exactamente quien quiere ser".

Por último, hace una reflexión: "Y fíjese en la casualidad: curiosamente, Santa Cecilia también es la patrona de los poetas y de los ciegos, junto a Santa Lucía. Será que quiere apiadarse de todos aquellos que aún no ven a Rosalía como el genio que es, quizá porque siguen deslumbrados por tanta lux. Que viva la música y las personas que vienen a arrojar luz para inspirar nuevos caminos".