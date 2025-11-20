Patricia Pardo, indignada al no poder emitir las imágenes de una casa okupada: "Hasta ahí les protege la ley"

La familia de Manuela lucha por recuperar su chalet en Villaviciosa de Odón, ocupado desde hace casi un año, mientras los okupas tiran sus pertenencias y los vecinos viven con miedo

Es la casa en la que la familia de Manuela ha vivido toda su vida. Allí están todos sus recuerdos, y no se trata de una vivienda cualquiera: es un chalet en un entorno privilegiado, valorado en casi un millón de euros, ubicado en Villaviciosa de Odón, Madrid. El problema es que lleva okupada casi un año. El programa no puede mostrar imágenes del estado actual de la casa, ya que la ley protege incluso a los okupas en este aspecto. Los propietarios quieren recuperar su hogar, reunirse de nuevo dentro y recuperar todos sus recuerdos. Los vecinos han advertido que viven con miedo, y la Guardia Civil ha tenido que acudir varias veces por enfrentamientos.

Patricia Pardo ha reaccionado ante la imposibilidad de mostrar imágenes de la vivienda: "Es terrorífica la situación. Antes de hablar con esta familia desesperada, quiero decir que no podemos mostrar imágenes del interior del chalet ni del jardín, donde los okupas han instalado una piscina, porque estaríamos invadiendo la privacidad de los okupas... hasta ahí les protege la ley. Esto me ha dejado pasmada".

Manuela, víctima de okupación: "Tenemos varias fotografías en las que se les ve tirando nuestras cosas"

'Vamos a ver' ha hablado con Manuela, hija de los propietarios, quien explica la situación que viven con los okupas: "La Guardia Civil ha venido varias veces, estuvo vigilando permanentemente durante cuatro días y hemos presenciado varios conflictos. Hasta hace dos años vivíamos aquí, y según nos fuimos, estas personas entraron en la casa. En diciembre hará un año que ocupan nuestro hogar".

Además, Manuela detalla cómo los okupas se están deshaciendo de sus pertenencias: "Tenemos varias fotografías en las que se les ve tirando nuestras cosas. La última vez tiraron un sofá azul que era mío; tenemos fotos de nuestra ropa en los cubos de basura. En el porche tienen un carrito lleno de bolsas de basura que imagino contienen todas nuestras cosas. Además de entrar, se permiten vaciar y tirar todo lo que tiene un gran valor sentimental para nosotros".